النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص عقاقير: "إكليل الجبل" يساعد في إنقاص الوزن

يسهم في تنشيط الذاكرة ويساعد على الهضم

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه ثبت مؤخراً أهمية إكليل الجبل عن طريق تناول منقوعه مرتين يومياً لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.

وتفصيلاً قال "القحطاني": إن "إكليل الجبل عبارة عن نبات طبي له عدة أسماء منها الروزماري وحصى البان، وقد ثبت مؤخراً أهميته في إنقاص الوزن عن طريق تناول كوب من منقوع إكليل الجبل غير المحلى صباحاً على الريق وقبل تناول الغداء يومياً لمدة شهر على الأقل".

وأضاف: "لنبات اكليل الجبل فائدة إضافية في تنشيط الذاكرة ومساعدة المعدة على الهضم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص عقاقير: "إكليل الجبل" يساعد في إنقاص الوزن
سبق

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه ثبت مؤخراً أهمية إكليل الجبل عن طريق تناول منقوعه مرتين يومياً لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.

وتفصيلاً قال "القحطاني": إن "إكليل الجبل عبارة عن نبات طبي له عدة أسماء منها الروزماري وحصى البان، وقد ثبت مؤخراً أهميته في إنقاص الوزن عن طريق تناول كوب من منقوع إكليل الجبل غير المحلى صباحاً على الريق وقبل تناول الغداء يومياً لمدة شهر على الأقل".

وأضاف: "لنبات اكليل الجبل فائدة إضافية في تنشيط الذاكرة ومساعدة المعدة على الهضم".

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
09:39 PM

مختص عقاقير: "إكليل الجبل" يساعد في إنقاص الوزن

يسهم في تنشيط الذاكرة ويساعد على الهضم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
1,535

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه ثبت مؤخراً أهمية إكليل الجبل عن طريق تناول منقوعه مرتين يومياً لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.

وتفصيلاً قال "القحطاني": إن "إكليل الجبل عبارة عن نبات طبي له عدة أسماء منها الروزماري وحصى البان، وقد ثبت مؤخراً أهميته في إنقاص الوزن عن طريق تناول كوب من منقوع إكليل الجبل غير المحلى صباحاً على الريق وقبل تناول الغداء يومياً لمدة شهر على الأقل".

وأضاف: "لنبات اكليل الجبل فائدة إضافية في تنشيط الذاكرة ومساعدة المعدة على الهضم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,070
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,206

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة