مختص عقاقير: "إكليل الجبل" يساعد في إنقاص الوزن

يسهم في تنشيط الذاكرة ويساعد على الهضم

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، أنه ثبت مؤخراً أهمية إكليل الجبل عن طريق تناول منقوعه مرتين يومياً لمدة ثلاثين يوماً على الأقل.

وتفصيلاً قال "القحطاني": إن "إكليل الجبل عبارة عن نبات طبي له عدة أسماء منها الروزماري وحصى البان، وقد ثبت مؤخراً أهميته في إنقاص الوزن عن طريق تناول كوب من منقوع إكليل الجبل غير المحلى صباحاً على الريق وقبل تناول الغداء يومياً لمدة شهر على الأقل".

وأضاف: "لنبات اكليل الجبل فائدة إضافية في تنشيط الذاكرة ومساعدة المعدة على الهضم".