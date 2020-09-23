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"الاستقلال" يهزم "الأهلي" بثلاثية ويرافقه لدور الـ 16

انتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالاستقلال الإيراني بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

جاءت أهداف المباراة عن طريق مهدي قائدي في الدقيقة 29 واللاعب علي كريمي في الدقيقة 38 من مجريات شوط المباراة الأول قبل أن يضيف شيخ دياباتي الهدف الثالث في الدقيقة 54 .

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على صدارته للمجموعة فيما ارتفع رصيد الاستقلال الإيراني للنقطة رقم 5 ليعلن تأهله رفقة الفريق السعودي لدور الـ 16 .

وقبل تلك المباراة كان الأهلي يتصدر المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال "نقطتان" مع الشرطة العراقي"5 نقاط" بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.

الاستقلال الأهلي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاستقلال" يهزم "الأهلي" بثلاثية ويرافقه لدور الـ 16
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالاستقلال الإيراني بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

جاءت أهداف المباراة عن طريق مهدي قائدي في الدقيقة 29 واللاعب علي كريمي في الدقيقة 38 من مجريات شوط المباراة الأول قبل أن يضيف شيخ دياباتي الهدف الثالث في الدقيقة 54 .

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على صدارته للمجموعة فيما ارتفع رصيد الاستقلال الإيراني للنقطة رقم 5 ليعلن تأهله رفقة الفريق السعودي لدور الـ 16 .

وقبل تلك المباراة كان الأهلي يتصدر المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال "نقطتان" مع الشرطة العراقي"5 نقاط" بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
08:25 PM

"الاستقلال" يهزم "الأهلي" بثلاثية ويرافقه لدور الـ 16

A A A
محمد السيّد - الرياض
5
2,632

انتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالاستقلال الإيراني بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

جاءت أهداف المباراة عن طريق مهدي قائدي في الدقيقة 29 واللاعب علي كريمي في الدقيقة 38 من مجريات شوط المباراة الأول قبل أن يضيف شيخ دياباتي الهدف الثالث في الدقيقة 54 .

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على صدارته للمجموعة فيما ارتفع رصيد الاستقلال الإيراني للنقطة رقم 5 ليعلن تأهله رفقة الفريق السعودي لدور الـ 16 .

وقبل تلك المباراة كان الأهلي يتصدر المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال "نقطتان" مع الشرطة العراقي"5 نقاط" بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.

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