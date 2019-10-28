"مدني بريدة" يباشر حادث تسرب غاز بجامعة القصيم

تباشر فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة، حادث تسرب غاز في معمل بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم، بعد إخلاء الكلية من الدارسين.

ولا تزال الفِرَق بالموقع، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.