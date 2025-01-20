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نجاح عملية ترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية بحفر الباطن

لمريضة كانت تشكو من آلام حادة وعبر عملية دقيقة استمرت ساعتين

تمكّن -بفضل من الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى، وبعد تشخيص الحالة تَبَيّن أنها تعاني من ثقب في طبلة الأذن اليمنى وتسوس العظيمات السمعية.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص، إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين، تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية؛ حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى حفر الباطن المركزي حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاح عملية ترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية بحفر الباطن
سبق

تمكّن -بفضل من الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى، وبعد تشخيص الحالة تَبَيّن أنها تعاني من ثقب في طبلة الأذن اليمنى وتسوس العظيمات السمعية.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص، إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين، تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية؛ حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:05 AM
اخر تعديل
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:38 PM

نجاح عملية ترقيع طبلة الأذن وترميم العظيمات السمعية بحفر الباطن

لمريضة كانت تشكو من آلام حادة وعبر عملية دقيقة استمرت ساعتين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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تمكّن -بفضل من الله- الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية ناجحة لمريضة كانت تشكو من آلام حادة في الأذن اليمنى، وبعد تشخيص الحالة تَبَيّن أنها تعاني من ثقب في طبلة الأذن اليمنى وتسوس العظيمات السمعية.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص، إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين، تم من خلالها ترقيع طبلة الأذن وإزالة التسوس وترميم العظيمات السمعية؛ حيث تكللت بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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