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بعد تنبيه الأرصاد.. "هلال جدة" يرفع جاهزيته في جميع المراكز الإسعافية

خطة متكاملة لتجهيز الفِرَق الميدانية والإسناد ومتابعة للأوضاع أولًا بأول

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، جاهزيتها في كل المراكز الإسعافية، اليوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وقالت الهيئة إنها أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفِرَق الإسعافية الميدانية، وفِرَق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكدت أن هناك تنسيقًا مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وناشد الهلال الأحمر الجميعَ بتوخي الحذر واستخدام تطبيق "أسعفني" لطلب الحالات الطارئة.

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بعد تنبيه الأرصاد.. "هلال جدة" يرفع جاهزيته في جميع المراكز الإسعافية
سبق

رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، جاهزيتها في كل المراكز الإسعافية، اليوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وقالت الهيئة إنها أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفِرَق الإسعافية الميدانية، وفِرَق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكدت أن هناك تنسيقًا مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وناشد الهلال الأحمر الجميعَ بتوخي الحذر واستخدام تطبيق "أسعفني" لطلب الحالات الطارئة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
04:17 PM

بعد تنبيه الأرصاد.. "هلال جدة" يرفع جاهزيته في جميع المراكز الإسعافية

خطة متكاملة لتجهيز الفِرَق الميدانية والإسناد ومتابعة للأوضاع أولًا بأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفعت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، جاهزيتها في كل المراكز الإسعافية، اليوم السبت، بعد ورود تنبيه متقدم عن توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومنها جدة.

وقالت الهيئة إنها أعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تتمثل في تجهيز الفِرَق الإسعافية الميدانية، وفِرَق الإسناد، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة الأوضاع أولًا بأول.

وأكدت أن هناك تنسيقًا مع الدفاع المدني في حالة تجهيز مناطق إسناد في المواقع المختلفة متى ما تطلبت الحاجة ذلك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص استقبال الحوادث الميدانية المختلفة.

وناشد الهلال الأحمر الجميعَ بتوخي الحذر واستخدام تطبيق "أسعفني" لطلب الحالات الطارئة.

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