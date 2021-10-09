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"المطيرى" يجتاز برنامج المقيّيم الدولي و"بن دليلة" يحصد شهادة الزمالة الأوروبية

رئيس "عناية": هذه الشهادات تمنح الجمعية موثوقية أكثر لدى المستفيدين وشركاء النجاح

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية؛ الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري بمناسبة إتمامه لبرنامج (المُقيّيم الدولي للبرامج التنموية).

والذي يعد البرنامج الأول الذي تم تنفيذه على مستوى الشرق الأوسط، والذي تم تنظيمه عن طريق مركز الأثر بالتعاون مع المركز الوطني الذي ضم نخبة من قادة العمل الخيري بالمملكة.

كما هنأ السويلم نائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة لحصوله على شهادة إتمام برنامج الزمالة الأوروبية العربية لإدارة الُمنظمات غير الربحية من جامعة غرناطة في إسبانيا.

وأبان"السويلم" أن هذه الشهادات ستمنح الجمعية موثوقية أكثر لدى أصحاب المصلحة من مستفيدين وشركاء نجاح في

القطاع الحكومي والأهلي، كما تؤكد توجهات الجمعية الإسـتراتيجية فــي تعزيز فـعـالـيـة الـقـيادة وكـفـاءة الـكــوادر بما يسهم في تنفيذ مبادراتها وبرامجها باحترافية ومهنية..

ودعا السويلم فى ختام تصريحه قيادات القطاع غير الربحي إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية وتأهيلها لإحداث أثر أعمق في المخرجات المجتمعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"المطيرى" يجتاز برنامج المقيّيم الدولي و"بن دليلة" يحصد شهادة الزمالة الأوروبية
سبق

هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية؛ الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري بمناسبة إتمامه لبرنامج (المُقيّيم الدولي للبرامج التنموية).

والذي يعد البرنامج الأول الذي تم تنفيذه على مستوى الشرق الأوسط، والذي تم تنظيمه عن طريق مركز الأثر بالتعاون مع المركز الوطني الذي ضم نخبة من قادة العمل الخيري بالمملكة.

كما هنأ السويلم نائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة لحصوله على شهادة إتمام برنامج الزمالة الأوروبية العربية لإدارة الُمنظمات غير الربحية من جامعة غرناطة في إسبانيا.

وأبان"السويلم" أن هذه الشهادات ستمنح الجمعية موثوقية أكثر لدى أصحاب المصلحة من مستفيدين وشركاء نجاح في

القطاع الحكومي والأهلي، كما تؤكد توجهات الجمعية الإسـتراتيجية فــي تعزيز فـعـالـيـة الـقـيادة وكـفـاءة الـكــوادر بما يسهم في تنفيذ مبادراتها وبرامجها باحترافية ومهنية..

ودعا السويلم فى ختام تصريحه قيادات القطاع غير الربحي إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية وتأهيلها لإحداث أثر أعمق في المخرجات المجتمعية.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
09:07 PM

"المطيرى" يجتاز برنامج المقيّيم الدولي و"بن دليلة" يحصد شهادة الزمالة الأوروبية

رئيس "عناية": هذه الشهادات تمنح الجمعية موثوقية أكثر لدى المستفيدين وشركاء النجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية؛ الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري بمناسبة إتمامه لبرنامج (المُقيّيم الدولي للبرامج التنموية).

والذي يعد البرنامج الأول الذي تم تنفيذه على مستوى الشرق الأوسط، والذي تم تنظيمه عن طريق مركز الأثر بالتعاون مع المركز الوطني الذي ضم نخبة من قادة العمل الخيري بالمملكة.

كما هنأ السويلم نائب الأمين العام مشاري بن محمد بن دليلة لحصوله على شهادة إتمام برنامج الزمالة الأوروبية العربية لإدارة الُمنظمات غير الربحية من جامعة غرناطة في إسبانيا.

وأبان"السويلم" أن هذه الشهادات ستمنح الجمعية موثوقية أكثر لدى أصحاب المصلحة من مستفيدين وشركاء نجاح في

القطاع الحكومي والأهلي، كما تؤكد توجهات الجمعية الإسـتراتيجية فــي تعزيز فـعـالـيـة الـقـيادة وكـفـاءة الـكــوادر بما يسهم في تنفيذ مبادراتها وبرامجها باحترافية ومهنية..

ودعا السويلم فى ختام تصريحه قيادات القطاع غير الربحي إلى ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية وتأهيلها لإحداث أثر أعمق في المخرجات المجتمعية.

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