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تعرف على أسماء مجلس إدارة جديد لجمعية الوداد لرعاية الأيتام

خلال اجتماع عموميتها في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي

اختارت الجمعية العمومية لجمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بحري رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، فايز الحربي نائباً، ومحمد مؤمنة مشرفاً مالياً، كما فاز بعضوية المقاعد المتبقية للمجلس في الجمعية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي كل من عمر متبولي، عمار شطا، فيصل أسرة، محمد الجميح، محمد القرشي، ومحمد بحراوي.

واستعرضت الجمعية العمومية التي شهدها ممثلاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصفحي وحظيظ الخميسي، أبرز منجزات الجمعية خلال الدورة السابقة كجائزتي مكة للتميز وجدة للإبداع المجتمعي، وغيرهما.

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تعرف على أسماء مجلس إدارة جديد لجمعية الوداد لرعاية الأيتام
سبق

اختارت الجمعية العمومية لجمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بحري رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، فايز الحربي نائباً، ومحمد مؤمنة مشرفاً مالياً، كما فاز بعضوية المقاعد المتبقية للمجلس في الجمعية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي كل من عمر متبولي، عمار شطا، فيصل أسرة، محمد الجميح، محمد القرشي، ومحمد بحراوي.

واستعرضت الجمعية العمومية التي شهدها ممثلاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصفحي وحظيظ الخميسي، أبرز منجزات الجمعية خلال الدورة السابقة كجائزتي مكة للتميز وجدة للإبداع المجتمعي، وغيرهما.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
12:35 AM

تعرف على أسماء مجلس إدارة جديد لجمعية الوداد لرعاية الأيتام

خلال اجتماع عموميتها في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختارت الجمعية العمومية لجمعية الوداد لرعاية الأيتام المهندس حسين بحري رئيساً لمجلس الإدارة الجديد، فايز الحربي نائباً، ومحمد مؤمنة مشرفاً مالياً، كما فاز بعضوية المقاعد المتبقية للمجلس في الجمعية التي عقدت أمس (الثلاثاء) في دورتها الرابعة عبر الاتصال المرئي كل من عمر متبولي، عمار شطا، فيصل أسرة، محمد الجميح، محمد القرشي، ومحمد بحراوي.

واستعرضت الجمعية العمومية التي شهدها ممثلاً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الصفحي وحظيظ الخميسي، أبرز منجزات الجمعية خلال الدورة السابقة كجائزتي مكة للتميز وجدة للإبداع المجتمعي، وغيرهما.

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