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محافظ العارضة يبحث مع مدير مياه جازان مشاريع السقيا والصرف بالمحافظة

بعد تنفيذ 3 مشروعات حيوية ضخمة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال

استقبل محافظ العارضة إبراهيم الألمعي في مكتبه اليوم الاثنين المدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان، وتمت مناقشة العديد من الملفات، أبرزها مشاريع المياه والسقيا والصرف الصحي بالمحافظة وقراها والمراكز التابعة لها.

وتفصيلاً، تم خلال اللقاء تكريم مدير فرع خدمات المياه بمحافظة العارضة خالد الحريصي نظير جهوده خلال فترة تكليفه.

وكان فرع المياه بجازان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، وذلك من خلال مراحل. وشملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، إضافة إلى مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزَي العبادل وسلا وقيس.

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محافظ العارضة يبحث مع مدير مياه جازان مشاريع السقيا والصرف بالمحافظة
سبق

استقبل محافظ العارضة إبراهيم الألمعي في مكتبه اليوم الاثنين المدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان، وتمت مناقشة العديد من الملفات، أبرزها مشاريع المياه والسقيا والصرف الصحي بالمحافظة وقراها والمراكز التابعة لها.

وتفصيلاً، تم خلال اللقاء تكريم مدير فرع خدمات المياه بمحافظة العارضة خالد الحريصي نظير جهوده خلال فترة تكليفه.

وكان فرع المياه بجازان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، وذلك من خلال مراحل. وشملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، إضافة إلى مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزَي العبادل وسلا وقيس.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
08:49 PM

محافظ العارضة يبحث مع مدير مياه جازان مشاريع السقيا والصرف بالمحافظة

بعد تنفيذ 3 مشروعات حيوية ضخمة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال

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قاسم الخبراني - جازان
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استقبل محافظ العارضة إبراهيم الألمعي في مكتبه اليوم الاثنين المدير العام لخدمات المياه بمنطقة جازان، وتمت مناقشة العديد من الملفات، أبرزها مشاريع المياه والسقيا والصرف الصحي بالمحافظة وقراها والمراكز التابعة لها.

وتفصيلاً، تم خلال اللقاء تكريم مدير فرع خدمات المياه بمحافظة العارضة خالد الحريصي نظير جهوده خلال فترة تكليفه.

وكان فرع المياه بجازان قد كشف في وقت سابق عن تنفيذ ثلاثة مشروعات حيوية ضخمة بالعارضة بتكلفة تصل إلى 160 مليون ريال، وذلك من خلال مراحل. وشملت المرحلة الأولى مشروع شبكات مياه قرى العارضة، المشتمل على خزانات استراتيجية و3000 عداد وشبكات للمياه، بلغت أطوالها 360 كيلومترًا، بتكلفة بلغت 76 مليون ريال، إضافة إلى مشروع قرى الحميراء، ويضم ثلاثة خزانات، هي: خزان الحميراء سعة 1600 متر مكعب، وخزان الرد سعة 2500 متر مكعب، وخزان سردشة سعة 2500 متر مكعب، فضلاً عن شبكات مياه بلغت أطوالها 200 كيلومتر بمبلغ 45 مليون ريال.

وكذلك مشروع المرحلة الثانية لاستكمال مياه قرى العارضة بتكلفة بلغت 39 مليون ريال، ويشمل شبكات مياه بأطوال 360 كيلومترًا، وتركيب 3000 عداد، فيما يجري العمل على ترسية مشروع محطة صرف صحي، ومشروعات للمياه للقطاع الجبلي في مركزَي العبادل وسلا وقيس.

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