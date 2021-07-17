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"الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في موسم الحج

من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية تناسب الوضع الحالي

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية، بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في حج العام الحالي 1442 هـ من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية، تتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بطائرات عمودية لمساندة جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المشاعر، وطائرات نفاثة بكامل الجاهزية في محافظة جدة في حال الحاجة لنقل حالات خارج المنطقة.

تجدر الإشارة إلى استمرارية طائرات الإخلاء الطبي الجوي في عملياتها اليومية من نقل مرضى ونقل الأعضاء وفِرق زراعة الأعضاء، إضافة إلى مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

وزارة الدفاع الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في موسم الحج
سبق

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية، بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في حج العام الحالي 1442 هـ من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية، تتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بطائرات عمودية لمساندة جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المشاعر، وطائرات نفاثة بكامل الجاهزية في محافظة جدة في حال الحاجة لنقل حالات خارج المنطقة.

تجدر الإشارة إلى استمرارية طائرات الإخلاء الطبي الجوي في عملياتها اليومية من نقل مرضى ونقل الأعضاء وفِرق زراعة الأعضاء، إضافة إلى مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:46 PM

"الدفاع" تشارك بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في موسم الحج

من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية تناسب الوضع الحالي

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
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5,594

تشارك وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الصحية، بطائرات الإخلاء الطبي الجوي في حج العام الحالي 1442 هـ من خلال خطة شاملة وإجراءات احترازية، تتناسب مع الوضع الحالي الذي يشهد استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بطائرات عمودية لمساندة جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المشاعر، وطائرات نفاثة بكامل الجاهزية في محافظة جدة في حال الحاجة لنقل حالات خارج المنطقة.

تجدر الإشارة إلى استمرارية طائرات الإخلاء الطبي الجوي في عملياتها اليومية من نقل مرضى ونقل الأعضاء وفِرق زراعة الأعضاء، إضافة إلى مشاركاتها في خدمة ضيوف الرحمن.

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