"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تشمل محافظات: الخرمة، وتربة، والمويه، ورنية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.