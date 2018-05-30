النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد وشاية ورميًا بالرصاص.. "كيم كوريا" يُعدم مواطنًا بسبب "أفلام وموسيقى"!

فيما بررت الدولة الشيوعية الجريمة بأن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"

مرة أخرى، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسؤولًا كما جرت العادة.

وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أن "كيم" أعدم رجلًا لمجرد بيع أفلام وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.

واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه؛ حيث قال إنه باع "أقراصًا مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارًا أمريكيًّا.

وذكر الموقع الإخباري أن "لي" أُعدِم رميًا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.

وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة: إن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.

وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة "من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية".

وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال "لي"، يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم "أيديولوجيًّا".

وقال مصدر للموقع الإخباري: إن أي شخص يُقبض عليه متلبسًا بمشاهدة مقطع فيديو من كوريا الجنوبية سيلقى مصير "لي".

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد وشاية ورميًا بالرصاص.. "كيم كوريا" يُعدم مواطنًا بسبب "أفلام وموسيقى"!
سبق

مرة أخرى، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسؤولًا كما جرت العادة.

وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أن "كيم" أعدم رجلًا لمجرد بيع أفلام وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.

واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه؛ حيث قال إنه باع "أقراصًا مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارًا أمريكيًّا.

وذكر الموقع الإخباري أن "لي" أُعدِم رميًا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.

وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة: إن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.

وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة "من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية".

وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال "لي"، يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم "أيديولوجيًّا".

وقال مصدر للموقع الإخباري: إن أي شخص يُقبض عليه متلبسًا بمشاهدة مقطع فيديو من كوريا الجنوبية سيلقى مصير "لي".

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
09:09 AM

بعد وشاية ورميًا بالرصاص.. "كيم كوريا" يُعدم مواطنًا بسبب "أفلام وموسيقى"!

فيما بررت الدولة الشيوعية الجريمة بأن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
12,338

مرة أخرى، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بإعدام شخص جديد في بلاده، وهذه المرة لم يكن مسؤولًا كما جرت العادة.

وذكر موقع "ديلي إن كي" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أن "كيم" أعدم رجلًا لمجرد بيع أفلام وشرائط موسيقى كورية جنوبية بصورة غير شرعية.

وأضاف أن أحد عملاء المخابرات السريين في البلاد أوشى بالرجل، وهو مهندس، وذكر الاسم الأخير منه "لي"؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت تهمة الرجل أنه كان يبيع أجهزة زاخرة بالأفلام والموسيقى والبرامج الإذاعية المنتجة في كوريا الجنوبية.

واعترف "لي" بجرمه قبل إعدامه؛ حيث قال إنه باع "أقراصًا مدمجة" وأجهزة تخزين صغيرة (فلاش ميموري) مقابل أسعار تراوحت بين 5 و12 دولارًا أمريكيًّا.

وذكر الموقع الإخباري أن "لي" أُعدِم رميًا بالرصاص أمام حشد من 500 شخص بمن فيهم أفراد عائلته.

وقالت السلطات في الدولة الشيوعية المنعزلة في تبريرها للجريمة: إن "لي" ارتكب "فعلًا مناهضًا للاشتراكية"، وهي جزء من قانون جديد بدأ سريانه العام الماضي.

وهذه أول عملية إعدام في مقاطعة غانغوون، المحاذية لكوريا الجنوبية، وفق هذا القانون، الذي يرمي إلى محاربة "من يريد تدمير اشتراكية كوريا الشمالية".

وفي الماضي كان الذين يرتكبون مثل أفعال "لي"، يجري إرسالهم إلى معسكرات العمل أو إعادة تدريسهم "أيديولوجيًّا".

وقال مصدر للموقع الإخباري: إن أي شخص يُقبض عليه متلبسًا بمشاهدة مقطع فيديو من كوريا الجنوبية سيلقى مصير "لي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,167
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,817
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,717
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة