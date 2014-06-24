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هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة

أصدرت تعميمًا سابقًا بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين

دعت هيئة الطيران المدني اليوم إلى الاطلاع على «آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدث» للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وللاطلاع على الآلية المحدثة:

https://gaca.gov.sa/scs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1442855067749&ssbinary=true

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمها لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم، قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة؛ وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين؛ تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة
سبق

دعت هيئة الطيران المدني اليوم إلى الاطلاع على «آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدث» للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وللاطلاع على الآلية المحدثة:

https://gaca.gov.sa/scs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1442855067749&ssbinary=true

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمها لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم، قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة؛ وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين؛ تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
10:25 AM

هيئة الطيران المدني تُصدر آلية حجر محدّثة للقادمين إلى المملكة

أصدرت تعميمًا سابقًا بأهمية التأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت هيئة الطيران المدني اليوم إلى الاطلاع على «آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدث» للقادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وللاطلاع على الآلية المحدثة:

https://gaca.gov.sa/scs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1442855067749&ssbinary=true

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمها لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم، قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة؛ وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين؛ تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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