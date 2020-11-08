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أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في "ناجورنو كاراباخ"

"شوشة" تبعد 15كم عن عاصمة الإقليم

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد أن قوات بلاده انتزعت بلدة شوشة الاستراتيجية في "ناجورنو كاراباخ"، بينما ذكرت أرمينيا أن القتال لا يزال متواصلاً للسيطرة عليها.

وفي خطاب متلفز للأمة قال "علييف": "بكثير من الفخر والسعادة أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة". وأضاف: "إن الثامن من نوفمبر سيدخل التاريخ بالنسبة للشعب الأذربيجاني؛ باعتباره اليوم الذي عدنا فيه إلى شوشة"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وبعد وقت قصير من إعلان "علييف" كتب المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان على "تويتر" أن "القتال متواصل في شوشي"، مستخدمًا الاسم الأرميني للبلدة.

وتقع البلدة على رأس تلة على بُعد 15 كيلومترًا فقط عن مدينة ستيباناكرت الرئيسية "ناجورنو كاراباخ"، وعلى طريق رئيسي يربط عاصمة الإقليم غير المعترف به بأراضي أرمينيا الداعمة للانفصاليين الذين يقاتلون من أجل استقلال "ناجورنو كاراباخ".


الرئيسية/ أخبار العالم

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أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في "ناجورنو كاراباخ"
سبق

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد أن قوات بلاده انتزعت بلدة شوشة الاستراتيجية في "ناجورنو كاراباخ"، بينما ذكرت أرمينيا أن القتال لا يزال متواصلاً للسيطرة عليها.

وفي خطاب متلفز للأمة قال "علييف": "بكثير من الفخر والسعادة أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة". وأضاف: "إن الثامن من نوفمبر سيدخل التاريخ بالنسبة للشعب الأذربيجاني؛ باعتباره اليوم الذي عدنا فيه إلى شوشة"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وبعد وقت قصير من إعلان "علييف" كتب المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان على "تويتر" أن "القتال متواصل في شوشي"، مستخدمًا الاسم الأرميني للبلدة.

وتقع البلدة على رأس تلة على بُعد 15 كيلومترًا فقط عن مدينة ستيباناكرت الرئيسية "ناجورنو كاراباخ"، وعلى طريق رئيسي يربط عاصمة الإقليم غير المعترف به بأراضي أرمينيا الداعمة للانفصاليين الذين يقاتلون من أجل استقلال "ناجورنو كاراباخ".


08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
08:49 PM

أذربيجان تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في "ناجورنو كاراباخ"

"شوشة" تبعد 15كم عن عاصمة الإقليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد أن قوات بلاده انتزعت بلدة شوشة الاستراتيجية في "ناجورنو كاراباخ"، بينما ذكرت أرمينيا أن القتال لا يزال متواصلاً للسيطرة عليها.

وفي خطاب متلفز للأمة قال "علييف": "بكثير من الفخر والسعادة أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة". وأضاف: "إن الثامن من نوفمبر سيدخل التاريخ بالنسبة للشعب الأذربيجاني؛ باعتباره اليوم الذي عدنا فيه إلى شوشة"، وفقًا لـ "فرانس 24".

وبعد وقت قصير من إعلان "علييف" كتب المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان على "تويتر" أن "القتال متواصل في شوشي"، مستخدمًا الاسم الأرميني للبلدة.

وتقع البلدة على رأس تلة على بُعد 15 كيلومترًا فقط عن مدينة ستيباناكرت الرئيسية "ناجورنو كاراباخ"، وعلى طريق رئيسي يربط عاصمة الإقليم غير المعترف به بأراضي أرمينيا الداعمة للانفصاليين الذين يقاتلون من أجل استقلال "ناجورنو كاراباخ".


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