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يوم ماطر في جازان.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يوم ماطر في جازان.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
12:38 PM

يوم ماطر في جازان.. و"الوطني للأرصاد" ينبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: الحرث، والداير بني مالك، وفيفا، وهروب، إضافةً إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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