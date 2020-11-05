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النصر يعقم مرافق النادي .. ولاعبو الفريق يجرون المسحة الطبية

أعلنت إدارة نادي النصر الاستمرار بعملية تعقيم كل مرافق النادي وفق البروتوكول الصحي السعودي.

وأوضح النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" انطلاقًا من حرص إدارة نادي النصر على صحة منسوبيه والعاملين فيه وعناية بهم في ظل جائحة كورونا وتعزيزًا لمبدأ السلامة كهدف استراتيجي في كل نشاطات النادي، فقد عمل النادي بأعلى الدرجات الاحترازية والسلامة تمثل ذلك من خلال التعقيم اليومي لكل مرافق النادي بصورة دقيقة وفق البروتوكول الصحي السعودي وتطهير جميع الأسطح المكتبية والأسمنتية في النادي بما في ذلك صالات الألعاب والمكاتب وغيرها من المرافق كإجراء احترازي ووقائي".

وفي سياق متصل أجرى لاعبو الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية وكل منسوبي نادي النصر اليوم مسحة طبية لفحص فيروس كورونا في مقر النادي وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

النصر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يعقم مرافق النادي .. ولاعبو الفريق يجرون المسحة الطبية
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر الاستمرار بعملية تعقيم كل مرافق النادي وفق البروتوكول الصحي السعودي.

وأوضح النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" انطلاقًا من حرص إدارة نادي النصر على صحة منسوبيه والعاملين فيه وعناية بهم في ظل جائحة كورونا وتعزيزًا لمبدأ السلامة كهدف استراتيجي في كل نشاطات النادي، فقد عمل النادي بأعلى الدرجات الاحترازية والسلامة تمثل ذلك من خلال التعقيم اليومي لكل مرافق النادي بصورة دقيقة وفق البروتوكول الصحي السعودي وتطهير جميع الأسطح المكتبية والأسمنتية في النادي بما في ذلك صالات الألعاب والمكاتب وغيرها من المرافق كإجراء احترازي ووقائي".

وفي سياق متصل أجرى لاعبو الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية وكل منسوبي نادي النصر اليوم مسحة طبية لفحص فيروس كورونا في مقر النادي وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
09:06 PM

النصر يعقم مرافق النادي .. ولاعبو الفريق يجرون المسحة الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر الاستمرار بعملية تعقيم كل مرافق النادي وفق البروتوكول الصحي السعودي.

وأوضح النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" انطلاقًا من حرص إدارة نادي النصر على صحة منسوبيه والعاملين فيه وعناية بهم في ظل جائحة كورونا وتعزيزًا لمبدأ السلامة كهدف استراتيجي في كل نشاطات النادي، فقد عمل النادي بأعلى الدرجات الاحترازية والسلامة تمثل ذلك من خلال التعقيم اليومي لكل مرافق النادي بصورة دقيقة وفق البروتوكول الصحي السعودي وتطهير جميع الأسطح المكتبية والأسمنتية في النادي بما في ذلك صالات الألعاب والمكاتب وغيرها من المرافق كإجراء احترازي ووقائي".

وفي سياق متصل أجرى لاعبو الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية وكل منسوبي نادي النصر اليوم مسحة طبية لفحص فيروس كورونا في مقر النادي وفقًا للبروتوكول الطبي المعتمد من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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