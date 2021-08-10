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مأساة أم أنقذت أطفالها الـ 5 من الحريق الأول وفقدتهم في الثاني

بعد خمسة أشهر من تدمير منزلهم السابق في حادث مشابه

أسفر حريق في منزل بولاية ميسوري الأمريكية عن مقتل خمسة أطفال بعد أن حاولت والدتهم إنقاذهم من دون جدوى، بعد خمسة أشهر من تدمير منزلهم السابق في حريق آخر.

اندلع الحريق نحو الساعة الثالثة صباحاً، يوم الجمعة، في سانت لويس بولاية ميسوري في شقة "سابرينا دونيغان" المكوّنة من غرفة نوم واحدة.

وتُوفي جميع أطفالها الخمسة، الذين تراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

كانت دونيغان، 34 عاماً، قد غادرت المنزل لإحضار بعض الحاجيات وعادت إلى المنزل لترى الحريق قد اندلع، حاولت إنقاذ أطفالها لكنها لم تنجح.

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مأساة أم أنقذت أطفالها الـ 5 من الحريق الأول وفقدتهم في الثاني
سبق

أسفر حريق في منزل بولاية ميسوري الأمريكية عن مقتل خمسة أطفال بعد أن حاولت والدتهم إنقاذهم من دون جدوى، بعد خمسة أشهر من تدمير منزلهم السابق في حريق آخر.

اندلع الحريق نحو الساعة الثالثة صباحاً، يوم الجمعة، في سانت لويس بولاية ميسوري في شقة "سابرينا دونيغان" المكوّنة من غرفة نوم واحدة.

وتُوفي جميع أطفالها الخمسة، الذين تراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

كانت دونيغان، 34 عاماً، قد غادرت المنزل لإحضار بعض الحاجيات وعادت إلى المنزل لترى الحريق قد اندلع، حاولت إنقاذ أطفالها لكنها لم تنجح.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
08:51 AM

مأساة أم أنقذت أطفالها الـ 5 من الحريق الأول وفقدتهم في الثاني

بعد خمسة أشهر من تدمير منزلهم السابق في حادث مشابه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسفر حريق في منزل بولاية ميسوري الأمريكية عن مقتل خمسة أطفال بعد أن حاولت والدتهم إنقاذهم من دون جدوى، بعد خمسة أشهر من تدمير منزلهم السابق في حريق آخر.

اندلع الحريق نحو الساعة الثالثة صباحاً، يوم الجمعة، في سانت لويس بولاية ميسوري في شقة "سابرينا دونيغان" المكوّنة من غرفة نوم واحدة.

وتُوفي جميع أطفالها الخمسة، الذين تراوح أعمارهم بين عامين وتسعة أعوام، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

كانت دونيغان، 34 عاماً، قد غادرت المنزل لإحضار بعض الحاجيات وعادت إلى المنزل لترى الحريق قد اندلع، حاولت إنقاذ أطفالها لكنها لم تنجح.

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