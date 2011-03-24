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أمير نجران يكرّم محرر "سبق" الزميل "هادي آل كليب"

لتميزه في نقل جهود مواجهة جائحة كورونا

‬ كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، محرر صحيفة "سبق" الزميل هادي بن حمد آل كليب.

جاء ذلك؛ نظير جهوده في التغطيات الإعلامية والمبادرات التوعوية خلال جائحة كورونا لعام 2020، وإبراز ما قدمته المملكة من جهود وأعمال، حيث كانت نموذجاً فريداً في التضحية والإيثار؛ من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة على جميع من يعيش على أراضيها.

من جهته، أعرب الزميل "آل كليب"، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على استقباله وتكريمه.

وقال: إن هذا غير مستغرَب من أمير نجران، الذي يدعم دائماً الإعلاميين في المنطقة، ويحرص على أن يؤدي الإعلام دوره في العملية التنموية، ويشارك في إبراز المنجزات الحضارية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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أمير نجران يكرّم محرر "سبق" الزميل "هادي آل كليب"
سبق

‬ كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، محرر صحيفة "سبق" الزميل هادي بن حمد آل كليب.

جاء ذلك؛ نظير جهوده في التغطيات الإعلامية والمبادرات التوعوية خلال جائحة كورونا لعام 2020، وإبراز ما قدمته المملكة من جهود وأعمال، حيث كانت نموذجاً فريداً في التضحية والإيثار؛ من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة على جميع من يعيش على أراضيها.

من جهته، أعرب الزميل "آل كليب"، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على استقباله وتكريمه.

وقال: إن هذا غير مستغرَب من أمير نجران، الذي يدعم دائماً الإعلاميين في المنطقة، ويحرص على أن يؤدي الإعلام دوره في العملية التنموية، ويشارك في إبراز المنجزات الحضارية في المملكة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
06:15 PM

أمير نجران يكرّم محرر "سبق" الزميل "هادي آل كليب"

لتميزه في نقل جهود مواجهة جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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‬ كرّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، محرر صحيفة "سبق" الزميل هادي بن حمد آل كليب.

جاء ذلك؛ نظير جهوده في التغطيات الإعلامية والمبادرات التوعوية خلال جائحة كورونا لعام 2020، وإبراز ما قدمته المملكة من جهود وأعمال، حيث كانت نموذجاً فريداً في التضحية والإيثار؛ من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة على جميع من يعيش على أراضيها.

من جهته، أعرب الزميل "آل كليب"، عن شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على استقباله وتكريمه.

وقال: إن هذا غير مستغرَب من أمير نجران، الذي يدعم دائماً الإعلاميين في المنطقة، ويحرص على أن يؤدي الإعلام دوره في العملية التنموية، ويشارك في إبراز المنجزات الحضارية في المملكة.

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