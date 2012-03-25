آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020

ما يشكل 55% من إنتاج الشركة.. بجانب 11% لأوروبا و8% لأمريكا الشمالية

استحوذ عملاء في آسيا على 77% من صادرات شركة أرامكو السعودية من النفط خلال عام 2020؛ مما يشكل 55% من إنتاج الشركة.

وتوزعت شحنات الشركة من النفط الخام بين 77% لآسيا (5.1 مليون برميل يوميًّا)، و11% لأوروبا (759 ألف برميل يوميًّا)، و8% لأمريكا الشمالية (546 ألف برميل يوميًّا)؛ بينما 4% (258 ألف برميل يوميًّا) ذهبت لمناطق أخرى.

وبحسب "الاقتصادية" تتوقع أرامكو السعودية تصدير مزيد من النفط الخام إلى قارة آسيا حين تبدأ منشآت التكرير والمعالجة والتسويق الجديدة أعمالها هناك.

وتتوقع الشركة أن تظل صادراتها من النفط الخام إلى عملائها في قارة آسيا تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي صادراتها وإنتاجها، وبالإضافة إلى ذلك تُباع المنتجات المكررة والكيميائية والبتروكيميائية، التي تنتجها المشاريع المشتركة للشركة وأعمالها الدولية في قارة آسيا بصفة عامة، داخل الدول التي تنتج فيها، وتصدر أيضًا إلى دول أخرى في قارة آسيا.