عالِم لقاحات يبشّر: أسوأ سيناريوهات "كورونا" باتت وراءنا.. والخطر الأكبر هنا

"بولارد": علينا تجاوز هذا الشتاء.. والجرعات التعزيزية خطوة تحتاج للدراسة

بتصريح متفائل -إلى حد كبير- خرج كبير الباحثين في تجارب لقاح "أسترازينيكا" البروفيسور أندرو بولارد، برأي مبشر حول مستقبل فيروس كورونا في ظل انتشار المتحور "أوميكرون".

وقال أندرو بولارد، مدير مجموعة أكسفورد للقاحات، التي طَورت لقاح "أسترازينيكا": "أسوأ سيناريوهات كوفيد-19 باتت وراءنا حتى مع انتشار أوميكرون"؛ لافتًا في حديث لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، إلى أن الأمور ستتحسن؛ ولكن "علينا أن نتجاوز هذا الشتاء".

ووصف "بولارد" -وفق "سكاي نيوز عربية"- إجراء إعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا كل ستة شهور، بأنه "غير عملي"؛ مؤكدًا أنه "لا ينبغي تقديم جرعة رابعة حتى تتوفر المزيد من الأدلة التي تثبت جدواها وآثارها الطبية".

وأوضح أنه "لا جدوى من محاولة وقف جميع الإصابات. في مرحلة ما، يجب على المجتمع أن ينفتح رغم التهديد من أوميكرون".

وأضاف: "ستمر مرحلة تنتشر فيها العدوى، لذا علينا الانتباه في فصل الشتاء. قرارات الإغلاق وغيرها من الإجراءات الصحية تأتي من السلطات وليس العلماء".

واختتم "بولارد" حديثه قائلًا: "علينا الاعتماد على اللقاحات ولا يزال الخطر الأكبر متمثلًا في غير المطعمين".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يوم الثلاثاء إلى أكثر من 290 مليون إصابة؛ فيما وصل عدد الوفيات بالفيروس إلى قرابة 5.8 ملايين حالة وفاة؛ بحسب إحصاء لوكالة "رويترز".

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019.