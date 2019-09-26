"شرطة مكة": الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تضبط مواطنًا تحرش بفتاة في مكان عام

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وذكر أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.