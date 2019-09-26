"شرطة مكة": الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تضبط مواطنًا تحرش بفتاة في مكان عام
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.
وذكر أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة المكرمة
النيابة العامة
"شرطة مكة": الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تضبط مواطنًا تحرش بفتاة في مكان عام
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-25
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.
وذكر أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:51 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
01:31 AM
"شرطة مكة": الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تضبط مواطنًا تحرش بفتاة في مكان عام
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل للنيابة العامة
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.
وذكر أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.