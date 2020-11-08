النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن زعلة" يتفقد منتزه الوادي شمال صامطة

وجه بالاهتمام بالصيانة وتشغيل النافورة

تفقد محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، اليوم الأحد، منتزه الوادي، شمال المحافظة.

جاء ذلك، في إطار جولاته التفقدية لمختلف أرجاء المحافظة، يرافقه رئيس بلدية صامطة، الدكتور سالم بن منيف.

واستمع المحافظ، خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس بلدية محافظة صامطة، عن المنتزه والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها، برفقة رؤساء أقسام النظافة والزراعة والكهرباء بالبلدية.

ووجّه المحافظ، بالاهتمام بصيانة المنتزه، وتشغيل النافورة واستكمال باقي الأعمال بالمنتزه، لزيادة أعداد المتنزهين هذه الأيام، موجهاً بالمتابعة الدائمة لكل ما من شانه راحة المواطن وتمتعه بالخدمات المقدمة له.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ابن زعلة" يتفقد منتزه الوادي شمال صامطة
سبق

تفقد محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، اليوم الأحد، منتزه الوادي، شمال المحافظة.

جاء ذلك، في إطار جولاته التفقدية لمختلف أرجاء المحافظة، يرافقه رئيس بلدية صامطة، الدكتور سالم بن منيف.

واستمع المحافظ، خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس بلدية محافظة صامطة، عن المنتزه والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها، برفقة رؤساء أقسام النظافة والزراعة والكهرباء بالبلدية.

ووجّه المحافظ، بالاهتمام بصيانة المنتزه، وتشغيل النافورة واستكمال باقي الأعمال بالمنتزه، لزيادة أعداد المتنزهين هذه الأيام، موجهاً بالمتابعة الدائمة لكل ما من شانه راحة المواطن وتمتعه بالخدمات المقدمة له.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
07:06 PM

"ابن زعلة" يتفقد منتزه الوادي شمال صامطة

وجه بالاهتمام بالصيانة وتشغيل النافورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
185

تفقد محافظ صامطة، أحمد بن عبد الله زعلة، اليوم الأحد، منتزه الوادي، شمال المحافظة.

جاء ذلك، في إطار جولاته التفقدية لمختلف أرجاء المحافظة، يرافقه رئيس بلدية صامطة، الدكتور سالم بن منيف.

واستمع المحافظ، خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس بلدية محافظة صامطة، عن المنتزه والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة والقرى التابعة لها، برفقة رؤساء أقسام النظافة والزراعة والكهرباء بالبلدية.

ووجّه المحافظ، بالاهتمام بصيانة المنتزه، وتشغيل النافورة واستكمال باقي الأعمال بالمنتزه، لزيادة أعداد المتنزهين هذه الأيام، موجهاً بالمتابعة الدائمة لكل ما من شانه راحة المواطن وتمتعه بالخدمات المقدمة له.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,109

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة