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"آل الشيخ" يشهد توقيع اتفاقية بين "الشؤون الإسلامية" و"جمعية الجوف للطاقة المتجددة"

أكد: سررت بزيارتي للمنطقة لتفقد مشروعات الوزارة.. وأشكر أميرها

وقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، مذكرة تعاون خلال الزيارة التفقدية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى منطقة الجوف لمتابعة مشروعات الوزارة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية: "سررت بزيارتي لمنطقة الجوف للاطلاع على سير عمل فرع الوزارة في المنطقة، ومتابعة مشروعات الوزارة، كما سعدت بلقاء سمو أمير منطقة الجوف خلال هذه الزيارة، والتي كان من نتاجها توقيع مذكرة تعاون بين فرع الوزارة وجمعية الجوف للطاقة المتجددة". وأضاف: "أشكر سموه على حسن الاستقبال".

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"آل الشيخ" يشهد توقيع اتفاقية بين "الشؤون الإسلامية" و"جمعية الجوف للطاقة المتجددة"
سبق

وقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، مذكرة تعاون خلال الزيارة التفقدية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى منطقة الجوف لمتابعة مشروعات الوزارة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية: "سررت بزيارتي لمنطقة الجوف للاطلاع على سير عمل فرع الوزارة في المنطقة، ومتابعة مشروعات الوزارة، كما سعدت بلقاء سمو أمير منطقة الجوف خلال هذه الزيارة، والتي كان من نتاجها توقيع مذكرة تعاون بين فرع الوزارة وجمعية الجوف للطاقة المتجددة". وأضاف: "أشكر سموه على حسن الاستقبال".

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:47 PM

"آل الشيخ" يشهد توقيع اتفاقية بين "الشؤون الإسلامية" و"جمعية الجوف للطاقة المتجددة"

أكد: سررت بزيارتي للمنطقة لتفقد مشروعات الوزارة.. وأشكر أميرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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وقع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف، وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، مذكرة تعاون خلال الزيارة التفقدية لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى منطقة الجوف لمتابعة مشروعات الوزارة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية: "سررت بزيارتي لمنطقة الجوف للاطلاع على سير عمل فرع الوزارة في المنطقة، ومتابعة مشروعات الوزارة، كما سعدت بلقاء سمو أمير منطقة الجوف خلال هذه الزيارة، والتي كان من نتاجها توقيع مذكرة تعاون بين فرع الوزارة وجمعية الجوف للطاقة المتجددة". وأضاف: "أشكر سموه على حسن الاستقبال".

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