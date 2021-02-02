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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بالتطرق في خطب الجمعة عن ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية

تعميم عاجل لجميع فروع الوزارة بالمناطق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم تعميماً عاجلاً لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن عدة توجيهات منها التطرق في خطب الجمعة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة لتوقي فيروس كورونا والتأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصلين بتطبيقها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونص التعميم التوجيه للخطباء بالتطرق في خطبة الجمعة إلى جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالدولة، وبيان أن من يتهاون في تلك الإجراءات أو يحضر إلى المسجد وفيه أعراض يشتبه في أنها كورونا آثم، بتعريضه الآخرين للمخاطر، والابتعاد عن نشر الشائعات، مع التأكيد على أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما تضمن التعميم التوجيه لأئمة المساجد بتذكير المصلين باستمرار للعمل وفق توجيهات الجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد التي أكدت عليها الوزارة في التعاميم السابقة ومتابعة التزام المصلين بها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالفها.
الجدير بالذكر أن هذا التعميم يأتي ضمن مجموعة من التعاميم التي أصدرها الوزير "آل الشيخ" في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد سلامة المجتمع، ومنها جائحة كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بالتطرق في خطب الجمعة عن ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم تعميماً عاجلاً لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن عدة توجيهات منها التطرق في خطب الجمعة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة لتوقي فيروس كورونا والتأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصلين بتطبيقها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونص التعميم التوجيه للخطباء بالتطرق في خطبة الجمعة إلى جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالدولة، وبيان أن من يتهاون في تلك الإجراءات أو يحضر إلى المسجد وفيه أعراض يشتبه في أنها كورونا آثم، بتعريضه الآخرين للمخاطر، والابتعاد عن نشر الشائعات، مع التأكيد على أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما تضمن التعميم التوجيه لأئمة المساجد بتذكير المصلين باستمرار للعمل وفق توجيهات الجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد التي أكدت عليها الوزارة في التعاميم السابقة ومتابعة التزام المصلين بها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالفها.
الجدير بالذكر أن هذا التعميم يأتي ضمن مجموعة من التعاميم التي أصدرها الوزير "آل الشيخ" في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد سلامة المجتمع، ومنها جائحة كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:21 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
05:35 PM

وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بالتطرق في خطب الجمعة عن ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية

تعميم عاجل لجميع فروع الوزارة بالمناطق

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
2,277

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم تعميماً عاجلاً لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة تضمن عدة توجيهات منها التطرق في خطب الجمعة عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بالدولة لتوقي فيروس كورونا والتأكيد على أئمة المساجد بمتابعة التزام المصلين بتطبيقها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونص التعميم التوجيه للخطباء بالتطرق في خطبة الجمعة إلى جائحة كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الجهات المختصة بالدولة، وبيان أن من يتهاون في تلك الإجراءات أو يحضر إلى المسجد وفيه أعراض يشتبه في أنها كورونا آثم، بتعريضه الآخرين للمخاطر، والابتعاد عن نشر الشائعات، مع التأكيد على أن تؤخذ المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.
كما تضمن التعميم التوجيه لأئمة المساجد بتذكير المصلين باستمرار للعمل وفق توجيهات الجهات الرسمية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المساجد التي أكدت عليها الوزارة في التعاميم السابقة ومتابعة التزام المصلين بها واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالفها.
الجدير بالذكر أن هذا التعميم يأتي ضمن مجموعة من التعاميم التي أصدرها الوزير "آل الشيخ" في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد سلامة المجتمع، ومنها جائحة كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم.

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