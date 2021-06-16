النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل حبشان" يحصل على الدكتوراه في السياسة الشرعية

حصل عبد الله بن راشد آل حبشان على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في السياسة الشرعية، مع التوصية بطباعتها من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

رسالة الدكتوراه جاءت بعنوان "أحكام حالة الطوارئ في النظام السعودي.. دراسة تحليلية مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "عبد الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"آل حبشان" يحصل على الدكتوراه في السياسة الشرعية
سبق

حصل عبد الله بن راشد آل حبشان على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في السياسة الشرعية، مع التوصية بطباعتها من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

رسالة الدكتوراه جاءت بعنوان "أحكام حالة الطوارئ في النظام السعودي.. دراسة تحليلية مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "عبد الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:24 PM

"آل حبشان" يحصل على الدكتوراه في السياسة الشرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
224

حصل عبد الله بن راشد آل حبشان على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في السياسة الشرعية، مع التوصية بطباعتها من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

رسالة الدكتوراه جاءت بعنوان "أحكام حالة الطوارئ في النظام السعودي.. دراسة تحليلية مقارنة".

"سبق" تبارك للدكتور "عبد الله" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,617
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,219
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,828

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة