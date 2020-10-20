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السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثاني

كشف تقرير حديث أن سرعة التحميل بتقنية الجيل الخامس (5G) في السعودية هي الثانية من نوعها على مستوى العالم؛ حيث تبلغ متوسط سرعة التحميل 377.2 ميغابايت في الثانية.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد السعودية بسرعة تحميل تبلغ 336.1 ميغابايت في الثانية؛ وفقًا لتقرير متعقب الصناعة "Opensignal"، بعد تعقب بيانات في الفترة من 1 يوليو حتى 28 سبتمبر في 15 بلدًا ثبتت شبكات الجيل الخامس.

واحتلت أستراليا المركز الثالث بسرعة تصل إلى 215.8 ثم تايوان بسرعة 211.8، وخامسًا جاءت إسبانيا بسرعة بلغت 201.1 ميغابايت في الثانية.

كما أوضح التقرير أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون السعوديون متصلين بشبكات الجيل الخامس يُعد مرتفعًا مقارنة بالدول الأخرى حيث يصل إلى 37%.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"
سبق

كشف تقرير حديث أن سرعة التحميل بتقنية الجيل الخامس (5G) في السعودية هي الثانية من نوعها على مستوى العالم؛ حيث تبلغ متوسط سرعة التحميل 377.2 ميغابايت في الثانية.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد السعودية بسرعة تحميل تبلغ 336.1 ميغابايت في الثانية؛ وفقًا لتقرير متعقب الصناعة "Opensignal"، بعد تعقب بيانات في الفترة من 1 يوليو حتى 28 سبتمبر في 15 بلدًا ثبتت شبكات الجيل الخامس.

واحتلت أستراليا المركز الثالث بسرعة تصل إلى 215.8 ثم تايوان بسرعة 211.8، وخامسًا جاءت إسبانيا بسرعة بلغت 201.1 ميغابايت في الثانية.

كما أوضح التقرير أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون السعوديون متصلين بشبكات الجيل الخامس يُعد مرتفعًا مقارنة بالدول الأخرى حيث يصل إلى 37%.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
08:27 AM

السعودية الأولى عالميًّا في سرعة التحميل بتقنية الـ"5G"

كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثاني

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خالد علي - جدة
12
2,808

كشف تقرير حديث أن سرعة التحميل بتقنية الجيل الخامس (5G) في السعودية هي الثانية من نوعها على مستوى العالم؛ حيث تبلغ متوسط سرعة التحميل 377.2 ميغابايت في الثانية.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد السعودية بسرعة تحميل تبلغ 336.1 ميغابايت في الثانية؛ وفقًا لتقرير متعقب الصناعة "Opensignal"، بعد تعقب بيانات في الفترة من 1 يوليو حتى 28 سبتمبر في 15 بلدًا ثبتت شبكات الجيل الخامس.

واحتلت أستراليا المركز الثالث بسرعة تصل إلى 215.8 ثم تايوان بسرعة 211.8، وخامسًا جاءت إسبانيا بسرعة بلغت 201.1 ميغابايت في الثانية.

كما أوضح التقرير أن الوقت الذي يقضيه المستخدمون السعوديون متصلين بشبكات الجيل الخامس يُعد مرتفعًا مقارنة بالدول الأخرى حيث يصل إلى 37%.

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