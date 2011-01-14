النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد

في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.

الرائد - الاتحاد
على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .

الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .

في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .

أبها - الباطن
يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .

لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .

الاتفاق - الشباب
على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .

الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .

في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد
سبق

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.

الرائد - الاتحاد
على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .

الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .

في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .

أبها - الباطن
يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .

لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .

الاتفاق - الشباب
على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .

الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .

في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
01:24 AM

الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد

في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,141

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.

الرائد - الاتحاد
على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .

الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .

في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .

أبها - الباطن
يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .

لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .

الاتفاق - الشباب
على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .

الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .

في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,523
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,445
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,780
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة