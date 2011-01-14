تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة. الرائد - الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) . الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة . في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار . أبها - الباطن يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها . لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر . الاتفاق - الشباب على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) . الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان . في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .

الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد أحمد سرور سبق 2022-01-14 تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.



الرائد - الاتحاد

على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .



الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .



في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .



أبها - الباطن

يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .



لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .



الاتفاق - الشباب

على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .



الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .



في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 01:24 AM

الشباب ينشد نقاط الاتفاق .. والاتحاد يخشى انتفاضة الرائد في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





A A A





0 مشاركة

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.



الرائد - الاتحاد

على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، يحل الاتحاد (المتصدر- 35 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرائد (السادس - 24 نقطة) .



الاتحاد يخوض اللقاء وهدفه العودة لأرضه بالنقاط الثلاث التي توسع الفارق مع مطارديه، كما أن المغربي "عبد الرزاق حمدالله" سيكون ورقة رابحة لمدرب الفريق " كونترا" في هذه المواجهة .



في المقابل يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من مربع الكبار .



أبها - الباطن

يستضيف أبها (الثامن - 19 نقطة) نظيره الباطن (الخامس عشر - 15 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها .



لقاء صعب بالنسبة للباطن، والذي يبحث عن النقاط الثلاث التي تبعده عن مراكز الخطر .



الاتفاق - الشباب

على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يحل الشباب (الثاني - 32 نقطة) ضيفاً على نظيره الاتفاق (العاشر - 18 نقطة) .



الاتفاق يواجه ضيفه بعاملي الأرض والجمهور، كما يبحث عن نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من مناطق الدفء والأمان .



في المقابل يأمل رفاق "بانيغا " العودة لسكة الانتصارات ،وتحقيق النقاط الثلاث التي تبقيه في دائرة المنافسة نحو الصدارة .