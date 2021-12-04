النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
التشديد على حصر السلاح على مؤسسات لبنان الشرعية وألا يكون منطلقًا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة ومصدرًا للمخدرات

البيان المشترك لزيارة الرئيس ماكرون إلى السعودية: توقيع اتفاقيات واستثمارات مشتركة.. والتشديد على تعزيز العلاقات الثنائية

مهرجان الإبل: يحتضن الموروث الثقافي والحِرَف التراثية الشعبية والمشاركة النسائية

حياكة السدو والغزل على جَنَبات شارع الدهناء

يحاكي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد، الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي؛ بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معاني مختلفة لدى أبناء المملكة.

وتَصدرت الحِرَف التراثية الشعبية المشهدَ العام على جنبات شارع الدهناء مثل (حياكة السدو، والغزل) التي عَرّفت الزوار على حقبة تاريخية عاشتها المنطقة زمن الأجداد وتوارثها الأحفاد الذين حافظوا على هذا الموروث من الاندثار.

وتقول المشاركة رفعة الدوسري: أشارك في المهرجان منذ نسخته الأولى بمجموعة من الأعمال اليدوية التي تعكس موروث المنطقة وما يتعلق بمستلزمات الإبل؛ مشيرة أن المهرجان عبارة عن حلقة وصل بين الماضي العريق والحاضر المشرق؛ فهو يقوم بتعريف زواره من صغار السن والشباب الذين يرتادونه، بالموروث الثقافي، كما يُطلع مرتاديه من الجنسيات الأوروبية المختلفة على غنى تراث هذه الأرض ومخزونها الثقافي.

وشهدت منطقة الصياهد جنوب شرق الرياض، أمس الأول، انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على مساحة 32كم2، الذي يستهدف في نسخته السادسة تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها؛ متفردًا بالمشاركة النسائية لأول مرة؛ حيث خُصص شوط حصري لهن في السباقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهرجان الإبل: يحتضن الموروث الثقافي والحِرَف التراثية الشعبية والمشاركة النسائية
سبق

يحاكي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد، الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي؛ بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معاني مختلفة لدى أبناء المملكة.

وتَصدرت الحِرَف التراثية الشعبية المشهدَ العام على جنبات شارع الدهناء مثل (حياكة السدو، والغزل) التي عَرّفت الزوار على حقبة تاريخية عاشتها المنطقة زمن الأجداد وتوارثها الأحفاد الذين حافظوا على هذا الموروث من الاندثار.

وتقول المشاركة رفعة الدوسري: أشارك في المهرجان منذ نسخته الأولى بمجموعة من الأعمال اليدوية التي تعكس موروث المنطقة وما يتعلق بمستلزمات الإبل؛ مشيرة أن المهرجان عبارة عن حلقة وصل بين الماضي العريق والحاضر المشرق؛ فهو يقوم بتعريف زواره من صغار السن والشباب الذين يرتادونه، بالموروث الثقافي، كما يُطلع مرتاديه من الجنسيات الأوروبية المختلفة على غنى تراث هذه الأرض ومخزونها الثقافي.

وشهدت منطقة الصياهد جنوب شرق الرياض، أمس الأول، انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على مساحة 32كم2، الذي يستهدف في نسخته السادسة تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها؛ متفردًا بالمشاركة النسائية لأول مرة؛ حيث خُصص شوط حصري لهن في السباقات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
07:25 PM

مهرجان الإبل: يحتضن الموروث الثقافي والحِرَف التراثية الشعبية والمشاركة النسائية

حياكة السدو والغزل على جَنَبات شارع الدهناء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
377

يحاكي مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة بالصياهد، الموروث الثقافي السعودي عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي حرصت إدارة المهرجان على إظهارها بالشكل الواقعي؛ بما يعكس عراقة تاريخ الجزيرة العربية، وما تشكله الإبل من معاني مختلفة لدى أبناء المملكة.

وتَصدرت الحِرَف التراثية الشعبية المشهدَ العام على جنبات شارع الدهناء مثل (حياكة السدو، والغزل) التي عَرّفت الزوار على حقبة تاريخية عاشتها المنطقة زمن الأجداد وتوارثها الأحفاد الذين حافظوا على هذا الموروث من الاندثار.

وتقول المشاركة رفعة الدوسري: أشارك في المهرجان منذ نسخته الأولى بمجموعة من الأعمال اليدوية التي تعكس موروث المنطقة وما يتعلق بمستلزمات الإبل؛ مشيرة أن المهرجان عبارة عن حلقة وصل بين الماضي العريق والحاضر المشرق؛ فهو يقوم بتعريف زواره من صغار السن والشباب الذين يرتادونه، بالموروث الثقافي، كما يُطلع مرتاديه من الجنسيات الأوروبية المختلفة على غنى تراث هذه الأرض ومخزونها الثقافي.

وشهدت منطقة الصياهد جنوب شرق الرياض، أمس الأول، انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على مساحة 32كم2، الذي يستهدف في نسخته السادسة تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها؛ متفردًا بالمشاركة النسائية لأول مرة؛ حيث خُصص شوط حصري لهن في السباقات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,135
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,519
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,339

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة