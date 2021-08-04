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"أجياد" توزع 300 ألف مصحف على ضيوف الرحمن وسكان الحرم

عبر مشروع "ورّث مصحفاً" منذ بدئه في 1435هـ.. ويضم 27 لغة عالمية

وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة "304,871" مصحفًا مترجمًا بسبع وعشرين لغة عالمية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها عبر مشروع "ورث مصحفاً" منذ بدء المشروع في عام 1435هـ وحتى الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ.

وشملت مواقع التوزيع من الجوامع والمساجد الواقعة بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة، ومساكن إقامة ضيوف الرحمن في الفنادق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة، إضافة إلى الإرسال لجميع مناطق المملكة عن طريق شركات الشحن، وهذه الخدمة تأتي انطلاقاً من توظيف الجمعية للتقنية الحديثة في الدعوة إلى الله؛ حيث خصصت رقماً لاستقبال الطلبات من خلال تطبيق الواتس آب.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل ونشره وطباعته في أرجاء العالم، كما شكر أصحاب الأيادي البيضاء من الداعمين والمساهمين والمتطوعين لمشروع "ورث مصحفاً" الذي يُعنى بنشر كتاب الله عز وجل بلغات عالمية على ضيوف الرحمن، داعياً الله لهم القبول فيما قدموا للإسلام والمسلمين.

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"أجياد" توزع 300 ألف مصحف على ضيوف الرحمن وسكان الحرم
سبق

وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة "304,871" مصحفًا مترجمًا بسبع وعشرين لغة عالمية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها عبر مشروع "ورث مصحفاً" منذ بدء المشروع في عام 1435هـ وحتى الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ.

وشملت مواقع التوزيع من الجوامع والمساجد الواقعة بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة، ومساكن إقامة ضيوف الرحمن في الفنادق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة، إضافة إلى الإرسال لجميع مناطق المملكة عن طريق شركات الشحن، وهذه الخدمة تأتي انطلاقاً من توظيف الجمعية للتقنية الحديثة في الدعوة إلى الله؛ حيث خصصت رقماً لاستقبال الطلبات من خلال تطبيق الواتس آب.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل ونشره وطباعته في أرجاء العالم، كما شكر أصحاب الأيادي البيضاء من الداعمين والمساهمين والمتطوعين لمشروع "ورث مصحفاً" الذي يُعنى بنشر كتاب الله عز وجل بلغات عالمية على ضيوف الرحمن، داعياً الله لهم القبول فيما قدموا للإسلام والمسلمين.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:02 PM

"أجياد" توزع 300 ألف مصحف على ضيوف الرحمن وسكان الحرم

عبر مشروع "ورّث مصحفاً" منذ بدئه في 1435هـ.. ويضم 27 لغة عالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وزعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة "304,871" مصحفًا مترجمًا بسبع وعشرين لغة عالمية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها عبر مشروع "ورث مصحفاً" منذ بدء المشروع في عام 1435هـ وحتى الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ.

وشملت مواقع التوزيع من الجوامع والمساجد الواقعة بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة، ومساكن إقامة ضيوف الرحمن في الفنادق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة، إضافة إلى الإرسال لجميع مناطق المملكة عن طريق شركات الشحن، وهذه الخدمة تأتي انطلاقاً من توظيف الجمعية للتقنية الحديثة في الدعوة إلى الله؛ حيث خصصت رقماً لاستقبال الطلبات من خلال تطبيق الواتس آب.

بدوره قدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام الجفري، شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهم وعنايتهم بكتاب الله عز وجل ونشره وطباعته في أرجاء العالم، كما شكر أصحاب الأيادي البيضاء من الداعمين والمساهمين والمتطوعين لمشروع "ورث مصحفاً" الذي يُعنى بنشر كتاب الله عز وجل بلغات عالمية على ضيوف الرحمن، داعياً الله لهم القبول فيما قدموا للإسلام والمسلمين.

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