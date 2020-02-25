خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً
المحكمة أدانت أيضاً 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.
ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.
المحكمة الجزائية
إيران
خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-25
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.
ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:11 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:19 PM
خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً
المحكمة أدانت أيضاً 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58
أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.
ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.