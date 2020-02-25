النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً

المحكمة أدانت أيضاً 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.

ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.

المحكمة الجزائية إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.

ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:11 PM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
01:19 PM

خان وطنه وأمانته وتخابر مع إيران .. "الجزائية" تحكم بقتل سعودي تعزيراً

المحكمة أدانت أيضاً 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
8,147

أصدرت المحكمة الجزائية، اليوم، حكماً بالقتل تعزيراً على متهم سعودي ثبتت إدانته بخيانته لوطنه وأمانته وتخابره مع #إيران.

ووفق قناة "الإخبارية"، أصدرت المحكمة حكماً أيضاً على 7 متهمين سعوديين بالسجن مدداً متفاوتة بلغ مجموعها 58، وذلك لارتباطهم وتعاونهم مع أشخاص يعملون في سفارة #إيران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,800
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,620
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,920

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة