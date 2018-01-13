"السعودية للتموين" تدشن صالة الفرسان بمطار جدة الجديد

طاقتها الاستيعابية 200 مسافر.. خدمات ضيافة عالية المستوى

دشنت شركة الخطوط السعودية للتموين صالة الفرسان المؤقتة التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية "السعودية"، بصالة المغادرة الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 200 مسافر، ليحظى المسافرون بما تقدمه صالة الفرسان من خدمات ضيافة عالية المستوى تشتمل على الطعام والمشروبات وخدمات الإنترنت ومركز الأعمال.

ويعتبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد من أضخم مطارات المنطقة والمركز الرئيس لعمليات الخطوط الجوية العربية السعودية، وتبلغ مساحته 810 آلاف متر مربع بطاقة استيعابية في مرحلته الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنويًّا، كما يعتبر بوابة مكة المكرمة الجوية، وعن طريقه يصل الحجاج والمعتمرون إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وتم تدشين الصالة المؤقتة بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان البسام، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، وأعضاء من الإدارة التنفيذية لشركة الخطوط السعودية للتموين وممثلين عن الخطوط الجوية العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين، وجدي الغبان، بهذه المناسبة: "فخورون بالتعاون المستمر مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في خدمة مسافريها، والذي يعكس العمق الإستراتيجي والطموح المشترك للشركتين في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على الرحلات الداخلية والخارجية".

ولفت نائب الرئيس لصالات المطارات في التموين طلال الطعيمي، إلى أن "خبرتنا الطويلة في الضيافة وإدارة صالات المطارات، والتي اكتسبناها من خلال إدارتنا وتشغيلنا لصالات الفرسان وWellcome Lounge في مطارات الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة والقاهرة، تمنحنا الثقة بقدرتنا على تقديم أفضل مستويات الخدمة العالمية لضيوفنا في صالة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بما يتماشى مع خطط ورؤى الخطوط الجوية العربية السعودية وإدارة المطار".