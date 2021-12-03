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أخضر الشاطئية يتعادل وديًّا مع الكويت في ختام معسكره التدريبي

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مع نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 3 في رابع مبارياتهما الودية، وذلك في معسكره التدريبي الذي أُقيم في الكويت، واستمر 16 يومًا، ويأتي ضمن استعدادات (الأخضر) للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وقد سُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق مهند الصبحي ووليد اليوبي وماجد شمهاني.

وقدم "أخضر الشاطئية" خلال المباراة مستوى مُرضيًا؛ نال رضا الجهاز الفني بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

وبذلك يختتم "أخضر الشاطئية" المعسكر التدريبي الذي أُقيم في الكويت، وخاض خلاله أربع مباريات ودية مع نظيره الكويتي، خسر في المباراة الأولى، وفاز في المباراتَيْن الثانية والثالثة، وتعادل في الرابعة.

من جانبه، قدَّم مدرب المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم الشاطئية، جوجا زلوكوفيك، شكره وتقديره للاعبين على المستوى الجيد، والانضباط العالي الذي ظهروا به طوال أيام معسكر.

كما قدم شكره وتقديره للأجهزة المساعدة له كافة، الذين قدَّموا له سُبل نجاح المعسكر كافة، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة كافة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الشاطئية يتعادل وديًّا مع الكويت في ختام معسكره التدريبي
سبق

تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مع نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 3 في رابع مبارياتهما الودية، وذلك في معسكره التدريبي الذي أُقيم في الكويت، واستمر 16 يومًا، ويأتي ضمن استعدادات (الأخضر) للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وقد سُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق مهند الصبحي ووليد اليوبي وماجد شمهاني.

وقدم "أخضر الشاطئية" خلال المباراة مستوى مُرضيًا؛ نال رضا الجهاز الفني بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

وبذلك يختتم "أخضر الشاطئية" المعسكر التدريبي الذي أُقيم في الكويت، وخاض خلاله أربع مباريات ودية مع نظيره الكويتي، خسر في المباراة الأولى، وفاز في المباراتَيْن الثانية والثالثة، وتعادل في الرابعة.

من جانبه، قدَّم مدرب المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم الشاطئية، جوجا زلوكوفيك، شكره وتقديره للاعبين على المستوى الجيد، والانضباط العالي الذي ظهروا به طوال أيام معسكر.

كما قدم شكره وتقديره للأجهزة المساعدة له كافة، الذين قدَّموا له سُبل نجاح المعسكر كافة، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة كافة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
10:35 PM

أخضر الشاطئية يتعادل وديًّا مع الكويت في ختام معسكره التدريبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية مع نظيره المنتخب الكويتي بنتيجة 3/ 3 في رابع مبارياتهما الودية، وذلك في معسكره التدريبي الذي أُقيم في الكويت، واستمر 16 يومًا، ويأتي ضمن استعدادات (الأخضر) للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وقد سُجّلت أهداف المنتخب السعودي عن طريق مهند الصبحي ووليد اليوبي وماجد شمهاني.

وقدم "أخضر الشاطئية" خلال المباراة مستوى مُرضيًا؛ نال رضا الجهاز الفني بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد خلال المباراة لإشراك أغلب اللاعبين بهدف الوقوف على مستوياتهم عن قرب، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.

وبذلك يختتم "أخضر الشاطئية" المعسكر التدريبي الذي أُقيم في الكويت، وخاض خلاله أربع مباريات ودية مع نظيره الكويتي، خسر في المباراة الأولى، وفاز في المباراتَيْن الثانية والثالثة، وتعادل في الرابعة.

من جانبه، قدَّم مدرب المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم الشاطئية، جوجا زلوكوفيك، شكره وتقديره للاعبين على المستوى الجيد، والانضباط العالي الذي ظهروا به طوال أيام معسكر.

كما قدم شكره وتقديره للأجهزة المساعدة له كافة، الذين قدَّموا له سُبل نجاح المعسكر كافة، من خلال توفير الاحتياجات اللازمة كافة.

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