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شرطة مكة تطيح بشخصين أحدهما يطلق النار بشكل عشوائي والآخر يوثق ذلك وينشره

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)،

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة تطيح بشخصين أحدهما يطلق النار بشكل عشوائي والآخر يوثق ذلك وينشره
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)،

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
05:12 PM

شرطة مكة تطيح بشخصين أحدهما يطلق النار بشكل عشوائي والآخر يوثق ذلك وينشره

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,136

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخصان يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من القبض عليهما، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)،

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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