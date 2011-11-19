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أمانة الشرقية لـ "سبق": هذه حقيقة فيديو تجميع عمالة للحوم بحي الفيصلية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر أنه تحت أحد الأبنية في المنطقة

توصلت "سبق"، إلى تفاصيل مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عمالة تقوم بتجميع لحوم تحت مبنى بحي الفيصلية يعود إلى محل "برجر" شهير بمدينة الدمام.

وقال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان؛ لـ "سبق": فريق من الأمانة خرج إلى الموقع ولم يجد أياً من العمالة المشار إليها في مقطع الفيديو، وتمّ التأكد من المحال والمطاعم المجاورة وتبيّن عدم وجود أيّ مخالفات.

وأضاف: تمّ التأكد من بلد منشأ اللحوم فيها وكانت سليمة ولم يسفر البحث عن العمال الظاهرين في الفيديو عن الوصول إليهم.

وأكّد "الصفيان"؛ أن الأمانة تواصل مراقبة هذا الموقع حتى يتم ضبط العمالة.

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أمانة الشرقية لـ "سبق": هذه حقيقة فيديو تجميع عمالة للحوم بحي الفيصلية
سبق

توصلت "سبق"، إلى تفاصيل مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عمالة تقوم بتجميع لحوم تحت مبنى بحي الفيصلية يعود إلى محل "برجر" شهير بمدينة الدمام.

وقال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان؛ لـ "سبق": فريق من الأمانة خرج إلى الموقع ولم يجد أياً من العمالة المشار إليها في مقطع الفيديو، وتمّ التأكد من المحال والمطاعم المجاورة وتبيّن عدم وجود أيّ مخالفات.

وأضاف: تمّ التأكد من بلد منشأ اللحوم فيها وكانت سليمة ولم يسفر البحث عن العمال الظاهرين في الفيديو عن الوصول إليهم.

وأكّد "الصفيان"؛ أن الأمانة تواصل مراقبة هذا الموقع حتى يتم ضبط العمالة.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:22 PM

أمانة الشرقية لـ "سبق": هذه حقيقة فيديو تجميع عمالة للحوم بحي الفيصلية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر أنه تحت أحد الأبنية في المنطقة

A A A
عبدالله السالم - الدمام
6
6,785

توصلت "سبق"، إلى تفاصيل مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عمالة تقوم بتجميع لحوم تحت مبنى بحي الفيصلية يعود إلى محل "برجر" شهير بمدينة الدمام.

وقال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان؛ لـ "سبق": فريق من الأمانة خرج إلى الموقع ولم يجد أياً من العمالة المشار إليها في مقطع الفيديو، وتمّ التأكد من المحال والمطاعم المجاورة وتبيّن عدم وجود أيّ مخالفات.

وأضاف: تمّ التأكد من بلد منشأ اللحوم فيها وكانت سليمة ولم يسفر البحث عن العمال الظاهرين في الفيديو عن الوصول إليهم.

وأكّد "الصفيان"؛ أن الأمانة تواصل مراقبة هذا الموقع حتى يتم ضبط العمالة.

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