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"الأمانة" تكشف عن باب سري بأحد صالونات الحلاقة يُمرر الزبائن منه لمقهى شهير بالطائف

تم الإغلاق وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الطائف"، عن تحايل تُمارسه عمالة وافدة من خلال تمرير مجموعة من الزبائن، عبر باب صغير بداخل صالون حلاقة، إلى مقهى شهير مُغلق، وكذلك مُخالفة الاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تُقدم لهم الشيشة والمعسل وبعض المشروبات، حيث وُجد بالداخل ثلاثة زبائن.

مراقبو البلدية، وبمساندة الجهات المختصة، تولوا إغلاق الموقعين (صالون الحلاقة والمقهى) ومُصادرة ما بداخله، كما جرى تسليم العمالة الوافدة المُخالفة، وعددهم أربعة أفراد، للأنظمة والتعليمات للجهات المختصة لإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمانة" تكشف عن باب سري بأحد صالونات الحلاقة يُمرر الزبائن منه لمقهى شهير بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الطائف"، عن تحايل تُمارسه عمالة وافدة من خلال تمرير مجموعة من الزبائن، عبر باب صغير بداخل صالون حلاقة، إلى مقهى شهير مُغلق، وكذلك مُخالفة الاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تُقدم لهم الشيشة والمعسل وبعض المشروبات، حيث وُجد بالداخل ثلاثة زبائن.

مراقبو البلدية، وبمساندة الجهات المختصة، تولوا إغلاق الموقعين (صالون الحلاقة والمقهى) ومُصادرة ما بداخله، كما جرى تسليم العمالة الوافدة المُخالفة، وعددهم أربعة أفراد، للأنظمة والتعليمات للجهات المختصة لإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
09:51 PM

"الأمانة" تكشف عن باب سري بأحد صالونات الحلاقة يُمرر الزبائن منه لمقهى شهير بالطائف

تم الإغلاق وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

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فهد العتيبي - الطائف
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3,356

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الطائف"، عن تحايل تُمارسه عمالة وافدة من خلال تمرير مجموعة من الزبائن، عبر باب صغير بداخل صالون حلاقة، إلى مقهى شهير مُغلق، وكذلك مُخالفة الاشتراطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تُقدم لهم الشيشة والمعسل وبعض المشروبات، حيث وُجد بالداخل ثلاثة زبائن.

مراقبو البلدية، وبمساندة الجهات المختصة، تولوا إغلاق الموقعين (صالون الحلاقة والمقهى) ومُصادرة ما بداخله، كما جرى تسليم العمالة الوافدة المُخالفة، وعددهم أربعة أفراد، للأنظمة والتعليمات للجهات المختصة لإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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