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مهرجان صيف الأفلاج بمنتزه المملكة يجذب 60 ألف زائر

يستضيف نجوم قناة أطفال والمواهب الفضائية لأول مرة

لاقت الفقرات المتنوعة لمهرجان صيف الأفلاج بمنتزه ترفيه المملكة إعجاب نحو 60 ألف زائر منذ انطلاقته، وذلك لمواكبة برامجه الترفيهية وفعالياته تطلعات رؤية الوطن 2030 من خلال مشاركة الأيدي السعودية في برامجه وفعالياته وإدارته والتركيز على الفرق الشابة السعودية.

وتميزت فعاليات المهرجان بالنزول على رغبات الأسر في تنفيذ برامج للأطفال، حيث يستضيف في نهاية الأسبوع القادم ولأول مرة بالمحافظة نجوم قناة أطفال ومواهب الفضائية تحت شعار " ترفيهنا نصنعه بأيدينا" كما يحتضن المنتزه فعاليات الجهات الحكومية لتثقيف المجتمع ويعمل القائمون عليه على تنمية المواهب الشابة من أبناء المحافظة، من خلال عرض تجاربهم العلمية للحضور، كذلك تم استضافة عدة فرق من مناطق مختلفة بالمملكة للتعرف على ثقافات المناطق وموروثها الشعبي.

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مهرجان صيف الأفلاج بمنتزه المملكة يجذب 60 ألف زائر
سبق

لاقت الفقرات المتنوعة لمهرجان صيف الأفلاج بمنتزه ترفيه المملكة إعجاب نحو 60 ألف زائر منذ انطلاقته، وذلك لمواكبة برامجه الترفيهية وفعالياته تطلعات رؤية الوطن 2030 من خلال مشاركة الأيدي السعودية في برامجه وفعالياته وإدارته والتركيز على الفرق الشابة السعودية.

وتميزت فعاليات المهرجان بالنزول على رغبات الأسر في تنفيذ برامج للأطفال، حيث يستضيف في نهاية الأسبوع القادم ولأول مرة بالمحافظة نجوم قناة أطفال ومواهب الفضائية تحت شعار " ترفيهنا نصنعه بأيدينا" كما يحتضن المنتزه فعاليات الجهات الحكومية لتثقيف المجتمع ويعمل القائمون عليه على تنمية المواهب الشابة من أبناء المحافظة، من خلال عرض تجاربهم العلمية للحضور، كذلك تم استضافة عدة فرق من مناطق مختلفة بالمملكة للتعرف على ثقافات المناطق وموروثها الشعبي.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
09:12 PM

مهرجان صيف الأفلاج بمنتزه المملكة يجذب 60 ألف زائر

يستضيف نجوم قناة أطفال والمواهب الفضائية لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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لاقت الفقرات المتنوعة لمهرجان صيف الأفلاج بمنتزه ترفيه المملكة إعجاب نحو 60 ألف زائر منذ انطلاقته، وذلك لمواكبة برامجه الترفيهية وفعالياته تطلعات رؤية الوطن 2030 من خلال مشاركة الأيدي السعودية في برامجه وفعالياته وإدارته والتركيز على الفرق الشابة السعودية.

وتميزت فعاليات المهرجان بالنزول على رغبات الأسر في تنفيذ برامج للأطفال، حيث يستضيف في نهاية الأسبوع القادم ولأول مرة بالمحافظة نجوم قناة أطفال ومواهب الفضائية تحت شعار " ترفيهنا نصنعه بأيدينا" كما يحتضن المنتزه فعاليات الجهات الحكومية لتثقيف المجتمع ويعمل القائمون عليه على تنمية المواهب الشابة من أبناء المحافظة، من خلال عرض تجاربهم العلمية للحضور، كذلك تم استضافة عدة فرق من مناطق مختلفة بالمملكة للتعرف على ثقافات المناطق وموروثها الشعبي.

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200 مليون

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