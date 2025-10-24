النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتسريع التجهيزات .. تدشين خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"

تعد نقلة جديدة بنظام "فارس" لاختصار الوقت والجهد والمال

دشّن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد؛ أمس، خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"، التي تعد نقلة جديدة بنظام "فارس"؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.

وقال "آل فهيد": خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقتاً أطول.

وأضاف: يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودعات، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني.

وأردف: الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداءً من اليوم وطوال العام الدراسي، ونؤكّد تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها.

وقدّم "آل فهيد"؛ شكره لوزير التعليم، على دعمه مشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التحول الرقمي الدكتور يزيد السعوي؛ أن تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس في نظام "فارس" يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه وزير التعليم، ومتابعة المساعد نحو التحول الرقمي.

وأضاف: وزارة التعليم لديها إستراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة إجراءات العمل كافة، وتسعى جاهدة في تلبية الاحتياجات التعليمية كافة.

الطلبات الإلكترونية للمدارس فارس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتسريع التجهيزات .. تدشين خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"
سبق

دشّن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد؛ أمس، خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"، التي تعد نقلة جديدة بنظام "فارس"؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.

وقال "آل فهيد": خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقتاً أطول.

وأضاف: يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودعات، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني.

وأردف: الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداءً من اليوم وطوال العام الدراسي، ونؤكّد تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها.

وقدّم "آل فهيد"؛ شكره لوزير التعليم، على دعمه مشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التحول الرقمي الدكتور يزيد السعوي؛ أن تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس في نظام "فارس" يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه وزير التعليم، ومتابعة المساعد نحو التحول الرقمي.

وأضاف: وزارة التعليم لديها إستراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة إجراءات العمل كافة، وتسعى جاهدة في تلبية الاحتياجات التعليمية كافة.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:25 PM

لتسريع التجهيزات .. تدشين خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"

تعد نقلة جديدة بنظام "فارس" لاختصار الوقت والجهد والمال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,283

دشّن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد؛ أمس، خدمة "الطلبات الإلكترونية للمدارس"، التي تعد نقلة جديدة بنظام "فارس"؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً.

وقال "آل فهيد": خدمة تقديم الطلبات الإلكترونية ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقتاً أطول.

وأضاف: يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودعات، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني.

وأردف: الخدمة ستصبح متاحة للجميع ابتداءً من اليوم وطوال العام الدراسي، ونؤكّد تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها.

وقدّم "آل فهيد"؛ شكره لوزير التعليم، على دعمه مشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التحول الرقمي الدكتور يزيد السعوي؛ أن تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس في نظام "فارس" يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه وزير التعليم، ومتابعة المساعد نحو التحول الرقمي.

وأضاف: وزارة التعليم لديها إستراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة إجراءات العمل كافة، وتسعى جاهدة في تلبية الاحتياجات التعليمية كافة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة