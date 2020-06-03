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"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بتحفيز الشركات على الخصومات على أسعار التذاكر

إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبّقة حالياً على قطاع النقل الجوي

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للطيران المدني، بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما طالب المجلس، "الهيئة"، بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبّقة حالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وشملت مطالبات "الشورى" لـ"الطيران المدني"، العمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها، وكذلك إعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ودعا "الشورى"، "الهيئة" إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنوّرة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.

كما طالب بدراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م. مفرح الزهراني.

وطالب "الشورى"، الهيئة العامة للطيران المدني بالتأكد من الحالة العامة للطائرات التي تُستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها "كالنظافة والسلامة والصيانة" والتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله السعدون.

مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بتحفيز الشركات على الخصومات على أسعار التذاكر
سبق

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للطيران المدني، بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما طالب المجلس، "الهيئة"، بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبّقة حالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وشملت مطالبات "الشورى" لـ"الطيران المدني"، العمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها، وكذلك إعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ودعا "الشورى"، "الهيئة" إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنوّرة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.

كما طالب بدراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م. مفرح الزهراني.

وطالب "الشورى"، الهيئة العامة للطيران المدني بالتأكد من الحالة العامة للطائرات التي تُستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها "كالنظافة والسلامة والصيانة" والتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله السعدون.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:41 PM

"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بتحفيز الشركات على الخصومات على أسعار التذاكر

إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبّقة حالياً على قطاع النقل الجوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، الهيئة العامة للطيران المدني، بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما طالب المجلس، "الهيئة"، بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المطبّقة حالياً على قطاع النقل الجوي ومراجعة تطبيق الرسوم على المرافقين لحاملي عضوية المكاتب التنفيذية، وذلك لتمكين أكبر عدد من المسافرين وشركات الخطوط الوطنية والدولية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وشملت مطالبات "الشورى" لـ"الطيران المدني"، العمل على توسعة المصليات بداخل صالات المغادرة في مطارات المملكة الداخلية والإقليمية والدولية وزيادة عددها، وكذلك إعادة دراسة وضع الطيران العام لتيسير إجراءات تسجيل الطائرات وإصدار شهادات الصلاحية وتصاريح الهبوط ومراجعة الإجراءات والمعايير المتبعة حالياً وكذلك اعتماد معايير المطارات الخاصة بالطيران العام ضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ودعا "الشورى"، "الهيئة" إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات مباشرة من مناطق الأطراف إلى المدينة المنوّرة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في تلك المناطق.

كما طالب بدراسة إنشاء مطار في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م. مفرح الزهراني.

وطالب "الشورى"، الهيئة العامة للطيران المدني بالتأكد من الحالة العامة للطائرات التي تُستأجر لنقل حملات الحج داخل المملكة وخارجها "كالنظافة والسلامة والصيانة" والتزامها بالأوقات المحددة للإقلاع من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عبدالله السعدون.

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