النشاط الاجتماعي بـ"أثرب" ينظم "ديوانية التنمية" ويكرم الفائزين بمسابقة "رؤية وطني"

نفذ مركز النشاط الاجتماعي بأثرب مبادرة ديوانية التنمية وتكريم الفائزين في مسابقة هذه رؤية وطني التي صاحبت المبادرة، بحضور الشيخ علي بن عبدالله القيسي شيخ قبيلة آل عيسى، والنائب أحمد محمد علي آل جذنان نائب قبيلة آل يعلا.

بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية من رئيس المركز عبدالرحمن علي الشهري، ثم عرض أهداف المركز والأنشطة المنفذة، كما قدم شكره لرجل الأعمال علي عقيل آل وحيش الذي قدم منزله ليكون مقراً لمركز النشاط الاجتماعي لمدة عام دون مقابل.

تلا ذلك عرض مرئي لعلي عقيل الشهري بعنوان "التطوع حياة"، وفي نهاية البرنامج سلم الضيوف جوائز المسابقة. وفي الختام قدم الشيخ علي القيسي، والنائب احمد آل جذنان، شكرهما لفريق العمل، كما قاما بتسجيل كلمة في سجل الزيارات وقدما دعماً مالياً لأنشطة المركز، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.