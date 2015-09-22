النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حسام بن سعود": رمان الباحة منتَج يتميز بجودته الإقليمية.. ونهدف إلى استمراره سنويًّا

دشَّن المهرجان مساء أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة كبار المسؤولين بالمنطقة

دشَّن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، مهرجان الرمان الوطني العاشر بمنطقة الباحة، الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة بمقر الجمعية بمحافظة القرى، بمشاركة نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.

وتحدَّث أمير منطقة الباحة في كلمة له عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة، ودعم المزارعين في مجال التثقيف والتدريب وتحسين الإنتاج والتسويق، وتسليط الأضواء على منتج الرمان، وتشجيع الشباب على التجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتهم.

كما أشاد بدور بنك التنمية لدعم الأسر المنتجة، وحث المزارعين على الاستفادة من السياحة الريفية من خلال خلق فرص ومسارات سياحية للاستمتاع بأجواء مزارع الرمان، ومعايشة تجربة قطف الثمار من داخل المزارع، والتعرف على طرق زراعة الرمان. واختتم كلمته متمنيًا للقائمين على المهرجان التوفيق، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وألقى شايق بن محمد الشايق، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، كلمةً رحَّب فيها بالحضور، ثم ألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمةً عبر الاتصال المرئي، أشار فيها للدور الكبير لأمير المنطقة لتعاونه المثمر في إقامة المهرجانات، وعَقْد الشراكات الفاعلة، التي كان من نتائجها استمرار مهرجان الرمان للعام العاشر على التوالي.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الرمان إبراهيم بن بخروش أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، إضافة إلى مسارات سياحية لمزارع الرمان وقرية الأطاولة التراثية، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية، ومعرض للزراعة قديمًا، والأسر المنتجة.

وتجوَّل الحاضرون في جوانب المهرجان وأركان العارضين من المزارعين والأسر المنتجة والجهات الداعمة والرعاة والمشاركين من جميع الجهات.

الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر إلى يوم الاثنين القادم، وسيتخلله العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية والاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حسام بن سعود": رمان الباحة منتَج يتميز بجودته الإقليمية.. ونهدف إلى استمراره سنويًّا
سبق

دشَّن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، مهرجان الرمان الوطني العاشر بمنطقة الباحة، الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة بمقر الجمعية بمحافظة القرى، بمشاركة نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.

وتحدَّث أمير منطقة الباحة في كلمة له عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة، ودعم المزارعين في مجال التثقيف والتدريب وتحسين الإنتاج والتسويق، وتسليط الأضواء على منتج الرمان، وتشجيع الشباب على التجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتهم.

كما أشاد بدور بنك التنمية لدعم الأسر المنتجة، وحث المزارعين على الاستفادة من السياحة الريفية من خلال خلق فرص ومسارات سياحية للاستمتاع بأجواء مزارع الرمان، ومعايشة تجربة قطف الثمار من داخل المزارع، والتعرف على طرق زراعة الرمان. واختتم كلمته متمنيًا للقائمين على المهرجان التوفيق، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وألقى شايق بن محمد الشايق، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، كلمةً رحَّب فيها بالحضور، ثم ألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمةً عبر الاتصال المرئي، أشار فيها للدور الكبير لأمير المنطقة لتعاونه المثمر في إقامة المهرجانات، وعَقْد الشراكات الفاعلة، التي كان من نتائجها استمرار مهرجان الرمان للعام العاشر على التوالي.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الرمان إبراهيم بن بخروش أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، إضافة إلى مسارات سياحية لمزارع الرمان وقرية الأطاولة التراثية، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية، ومعرض للزراعة قديمًا، والأسر المنتجة.

وتجوَّل الحاضرون في جوانب المهرجان وأركان العارضين من المزارعين والأسر المنتجة والجهات الداعمة والرعاة والمشاركين من جميع الجهات.

الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر إلى يوم الاثنين القادم، وسيتخلله العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية والاجتماعية.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
12:42 AM

"حسام بن سعود": رمان الباحة منتَج يتميز بجودته الإقليمية.. ونهدف إلى استمراره سنويًّا

دشَّن المهرجان مساء أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة كبار المسؤولين بالمنطقة

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
3
1,437

دشَّن أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، مهرجان الرمان الوطني العاشر بمنطقة الباحة، الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة بمقر الجمعية بمحافظة القرى، بمشاركة نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.

وتحدَّث أمير منطقة الباحة في كلمة له عن دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة في دعم الجمعيات الزراعية المتخصصة، ودعم المزارعين في مجال التثقيف والتدريب وتحسين الإنتاج والتسويق، وتسليط الأضواء على منتج الرمان، وتشجيع الشباب على التجارة الإلكترونية لتسويق منتجاتهم.

كما أشاد بدور بنك التنمية لدعم الأسر المنتجة، وحث المزارعين على الاستفادة من السياحة الريفية من خلال خلق فرص ومسارات سياحية للاستمتاع بأجواء مزارع الرمان، ومعايشة تجربة قطف الثمار من داخل المزارع، والتعرف على طرق زراعة الرمان. واختتم كلمته متمنيًا للقائمين على المهرجان التوفيق، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

وألقى شايق بن محمد الشايق، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة، كلمةً رحَّب فيها بالحضور، ثم ألقى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة كلمةً عبر الاتصال المرئي، أشار فيها للدور الكبير لأمير المنطقة لتعاونه المثمر في إقامة المهرجانات، وعَقْد الشراكات الفاعلة، التي كان من نتائجها استمرار مهرجان الرمان للعام العاشر على التوالي.

من جانبه، أوضح رئيس جمعية الرمان إبراهيم بن بخروش أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، إضافة إلى مسارات سياحية لمزارع الرمان وقرية الأطاولة التراثية، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية، ومعرض للزراعة قديمًا، والأسر المنتجة.

وتجوَّل الحاضرون في جوانب المهرجان وأركان العارضين من المزارعين والأسر المنتجة والجهات الداعمة والرعاة والمشاركين من جميع الجهات.

الجدير بالذكر أن المهرجان يستمر إلى يوم الاثنين القادم، وسيتخلله العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتجارية والاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,866
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,715
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,207

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة