بلدية بارق تتفاعل مع "سبق" وتؤكد: تخريب وإتلاف متعمد للمال العام مجهول المصدر

بعد أقل من 6 ساعات من النشر معلنة تعاقدها مع شركة لتركيب كاميرات مراقبة للحديقة

أكدت بلدية بارق إصلاحها للإهمال الذي أشارت إليه "سبق" حول خطر التيار الكهربائي في حديقة "خبت آل حجري"، مبينةً أن ذلك بسبب تخريب وإتلاف متعمد للمال العام مجهول المصدر، وأنها قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة للحديقة.

وقالت بلدية "بارق": إشارة إلى ما نُشر في صحيفة "سبق" تحت عنوان - بعد "جنى" و"محمد".. هل نرى ضحية إهمال كهربائي جديد بحديقة بارق؟ - فإن البلدية من جهتها توضح تلقيها بلاغًا بشأن وجود أسلاك مكشوفة وأفياش في حديقة خبت آل حجري.

أضافت: وتم على الفور وقوف فريق الصيانة ومعالجة الملاحظات وإعداد تقرير عنها، حيث إن أعمال الصيانة والمتابعة تتم بشكل دوري، إلا أن هناك تخريبًا وإتلافًا متعمدًا للمال العام مجهول المصدر، كما قامت البلدية بتغيير الأبواب الحديدية القديمة وتركيب أبواب جديدة لها.

وأضافت البلدية: وحرصًا على منع حدوث مثل هذه الأعمال والسلوكيات الخاطئة فقد قامت البلدية بالتعاقد مع إحدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة للحديقة، فيما تهيب بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي ملاحظة أو أعمال تخريب من شأنه الإضرار بالممتلكات العامة، والتواصل في ذلك مع البلدية عبر قنواتها الرسمية.

فيما أكدت مصادر "سبق" وجود عمالة بلدية بارق في المواقع المشار إليها مساء أمس الاثنين، لإصلاح الملاحظات وتأمين المنتزه.