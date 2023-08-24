وزير التعليم : إلغاء نظام التقويم المستمر بدءآ من الصف الرابع ..ولن نرضى بأنصاف الحلول

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع ، وقال "ماهو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر ، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم ، وستوجه مهام الإشراف إلى مايخدم نواتج التعلم"

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت بقادات التعليم بالمملكة ، مؤكدآ أنه في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم فهم قادة الغد .

وقال "آل الشيخ" : نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات ، ولن ننتظر أكثر مما مضى فالوقت لايسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير ولن نقبل بأنصاف الحلول ، ولاقيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف ويظهر في نواتج التعلم.

وأوضح أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير ، مشيرآ أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءاً من خطط العمل في الوزارة.

وبين خلال اللقاء أن المرأة هي نصف المجتمع وفي التعليم تحديداً هي شريك أول في صناعة التعليم وتطويره وتمكينها قادم في كافة المستويات ، ونعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقرارات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس.