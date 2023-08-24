النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم : إلغاء نظام التقويم المستمر بدءآ من الصف الرابع ..ولن نرضى بأنصاف الحلول

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع ، وقال "ماهو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر ، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم ، وستوجه مهام الإشراف إلى مايخدم نواتج التعلم"

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت بقادات التعليم بالمملكة ، مؤكدآ أنه في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم فهم قادة الغد .
وقال "آل الشيخ" : نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات ، ولن ننتظر أكثر مما مضى فالوقت لايسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير ولن نقبل بأنصاف الحلول ، ولاقيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف ويظهر في نواتج التعلم.

وأوضح أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير ، مشيرآ أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءاً من خطط العمل في الوزارة.

وبين خلال اللقاء أن المرأة هي نصف المجتمع وفي التعليم تحديداً هي شريك أول في صناعة التعليم وتطويره وتمكينها قادم في كافة المستويات ، ونعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقرارات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم : إلغاء نظام التقويم المستمر بدءآ من الصف الرابع ..ولن نرضى بأنصاف الحلول
سبق

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع ، وقال "ماهو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر ، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم ، وستوجه مهام الإشراف إلى مايخدم نواتج التعلم"

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت بقادات التعليم بالمملكة ، مؤكدآ أنه في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم فهم قادة الغد .
وقال "آل الشيخ" : نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات ، ولن ننتظر أكثر مما مضى فالوقت لايسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير ولن نقبل بأنصاف الحلول ، ولاقيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف ويظهر في نواتج التعلم.

وأوضح أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير ، مشيرآ أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءاً من خطط العمل في الوزارة.

وبين خلال اللقاء أن المرأة هي نصف المجتمع وفي التعليم تحديداً هي شريك أول في صناعة التعليم وتطويره وتمكينها قادم في كافة المستويات ، ونعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقرارات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
06:38 PM

وزير التعليم : إلغاء نظام التقويم المستمر بدءآ من الصف الرابع ..ولن نرضى بأنصاف الحلول

A A A
عيسى الحربي - الرياض
15
19,902

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه سيتم إلغاء نظام التقويم المستمر بدءاً من الصف الرابع ، وقال "ماهو موجود الآن ليس في الأصل نظام تقويم مستمر ، وسيتم العمل على اختبارات مركزية للتقويم ، وستوجه مهام الإشراف إلى مايخدم نواتج التعلم"

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت بقادات التعليم بالمملكة ، مؤكدآ أنه في مدارسنا مبدعون وموهوبون ومتميزون حقهم أن نوليهم العناية التي يستحقونها عبر تحفيزهم وتكريمهم فهم قادة الغد .
وقال "آل الشيخ" : نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولم نحقق المأمول ونواكب التطلعات ، ولن ننتظر أكثر مما مضى فالوقت لايسعفنا أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير ولن نقبل بأنصاف الحلول ، ولاقيمة لأي جهد نبذله إذا لم ينعكس على الأداء داخل الصف ويظهر في نواتج التعلم.

وأوضح أنه من حق الطالب والطالبة أن يحصل على أفضل رحلة تعليمية ممكنة وأن يقول رأيه وأن يسمع صوته فهو المعني بالتطوير ، مشيرآ أن وزارة التعليم تعمل على تأسيس مجلس للطلاب والطالبات في كل إدارة ترفع توصياتهم وتطلعاتهم لتكون جزءاً من خطط العمل في الوزارة.

وبين خلال اللقاء أن المرأة هي نصف المجتمع وفي التعليم تحديداً هي شريك أول في صناعة التعليم وتطويره وتمكينها قادم في كافة المستويات ، ونعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقرارات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,324
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,052
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,245

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة