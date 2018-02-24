"قاتل فلبينية الفريزر" يسقط في لبنان.. وهذا ما قد تطلبه "مانيلا" من الكويت

فيما لا تزال زوجته هاربة بعد جريمة ظلت فيها "جثة العاملة" عاماً داخل الشقة

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على اللبناني نادر عصام عساف، المشتبه به في حادث مقتل عاملة منزل فلبينية في الكويت، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلبينية؛ حيث عُثر على جثة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاماً) داخل مجمد "فريزر" بشقة سكنية كانت تعمل فيها بعد أكثر من عام على اختفائها.

وأثارت قضية "ديمافيليس" غضباً عارماً في الفلبين؛ حيث فرضت السلطات حظراً على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضحت وزارة الخارجية الفلبينية أن الشرطة في لبنان ألقت القبض على نادر عصام عساف، الذي كانت "ديمافيليس" تعمل لديه، كمشتبه به في الحادث، وقالت الوزارة إن زوجته، منى، وهي مشتبه بها أيضاً لا تزال هاربة، ويعتقد أنها في سوريا.

ورحّب وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو، بهذه الأنباء، واصفاً إياها بأنها "خطوة أولية مهمة في سعينا من أجل تحقيق العدالة من أجل جوانا".

وكان مسؤولون فلبينيون قد أوضحوا أن جثة "ديمافيليس" عُثر عليها في شقة سكنية، وبدا عليها آثار تعذيب. ويعتقد أن الجثة ظلت داخل الشقة لمدة عام على الأقل.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت؛ حيث تشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يعملون في الكويت.

وتعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية، وقال "كايتانو" إنه يتوقع من السلطات الكويتية أن تطلب من لبنان تسليم "عساف" لمحاكمته.