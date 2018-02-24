النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قاتل فلبينية الفريزر" يسقط في لبنان.. وهذا ما قد تطلبه "مانيلا" من الكويت

فيما لا تزال زوجته هاربة بعد جريمة ظلت فيها "جثة العاملة" عاماً داخل الشقة

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على اللبناني نادر عصام عساف، المشتبه به في حادث مقتل عاملة منزل فلبينية في الكويت، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلبينية؛ حيث عُثر على جثة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاماً) داخل مجمد "فريزر" بشقة سكنية كانت تعمل فيها بعد أكثر من عام على اختفائها.

وأثارت قضية "ديمافيليس" غضباً عارماً في الفلبين؛ حيث فرضت السلطات حظراً على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضحت وزارة الخارجية الفلبينية أن الشرطة في لبنان ألقت القبض على نادر عصام عساف، الذي كانت "ديمافيليس" تعمل لديه، كمشتبه به في الحادث، وقالت الوزارة إن زوجته، منى، وهي مشتبه بها أيضاً لا تزال هاربة، ويعتقد أنها في سوريا.

ورحّب وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو، بهذه الأنباء، واصفاً إياها بأنها "خطوة أولية مهمة في سعينا من أجل تحقيق العدالة من أجل جوانا".

وكان مسؤولون فلبينيون قد أوضحوا أن جثة "ديمافيليس" عُثر عليها في شقة سكنية، وبدا عليها آثار تعذيب. ويعتقد أن الجثة ظلت داخل الشقة لمدة عام على الأقل.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت؛ حيث تشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يعملون في الكويت.

وتعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية، وقال "كايتانو" إنه يتوقع من السلطات الكويتية أن تطلب من لبنان تسليم "عساف" لمحاكمته.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"قاتل فلبينية الفريزر" يسقط في لبنان.. وهذا ما قد تطلبه "مانيلا" من الكويت
سبق

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على اللبناني نادر عصام عساف، المشتبه به في حادث مقتل عاملة منزل فلبينية في الكويت، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلبينية؛ حيث عُثر على جثة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاماً) داخل مجمد "فريزر" بشقة سكنية كانت تعمل فيها بعد أكثر من عام على اختفائها.

وأثارت قضية "ديمافيليس" غضباً عارماً في الفلبين؛ حيث فرضت السلطات حظراً على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضحت وزارة الخارجية الفلبينية أن الشرطة في لبنان ألقت القبض على نادر عصام عساف، الذي كانت "ديمافيليس" تعمل لديه، كمشتبه به في الحادث، وقالت الوزارة إن زوجته، منى، وهي مشتبه بها أيضاً لا تزال هاربة، ويعتقد أنها في سوريا.

ورحّب وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو، بهذه الأنباء، واصفاً إياها بأنها "خطوة أولية مهمة في سعينا من أجل تحقيق العدالة من أجل جوانا".

وكان مسؤولون فلبينيون قد أوضحوا أن جثة "ديمافيليس" عُثر عليها في شقة سكنية، وبدا عليها آثار تعذيب. ويعتقد أن الجثة ظلت داخل الشقة لمدة عام على الأقل.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت؛ حيث تشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يعملون في الكويت.

وتعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية، وقال "كايتانو" إنه يتوقع من السلطات الكويتية أن تطلب من لبنان تسليم "عساف" لمحاكمته.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
03:10 PM

"قاتل فلبينية الفريزر" يسقط في لبنان.. وهذا ما قد تطلبه "مانيلا" من الكويت

فيما لا تزال زوجته هاربة بعد جريمة ظلت فيها "جثة العاملة" عاماً داخل الشقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
35,392

ألقت الشرطة اللبنانية القبض على اللبناني نادر عصام عساف، المشتبه به في حادث مقتل عاملة منزل فلبينية في الكويت، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلبينية؛ حيث عُثر على جثة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاماً) داخل مجمد "فريزر" بشقة سكنية كانت تعمل فيها بعد أكثر من عام على اختفائها.

وأثارت قضية "ديمافيليس" غضباً عارماً في الفلبين؛ حيث فرضت السلطات حظراً على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضحت وزارة الخارجية الفلبينية أن الشرطة في لبنان ألقت القبض على نادر عصام عساف، الذي كانت "ديمافيليس" تعمل لديه، كمشتبه به في الحادث، وقالت الوزارة إن زوجته، منى، وهي مشتبه بها أيضاً لا تزال هاربة، ويعتقد أنها في سوريا.

ورحّب وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو، بهذه الأنباء، واصفاً إياها بأنها "خطوة أولية مهمة في سعينا من أجل تحقيق العدالة من أجل جوانا".

وكان مسؤولون فلبينيون قد أوضحوا أن جثة "ديمافيليس" عُثر عليها في شقة سكنية، وبدا عليها آثار تعذيب. ويعتقد أن الجثة ظلت داخل الشقة لمدة عام على الأقل.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت؛ حيث تشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يعملون في الكويت.

وتعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية، وقال "كايتانو" إنه يتوقع من السلطات الكويتية أن تطلب من لبنان تسليم "عساف" لمحاكمته.

شارك برأيك
52
290

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,304
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,384
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,971
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,498

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة