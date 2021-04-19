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"سكني": بدء أعمال البناء بمخطط "أنوار الخليج" في النعيرية

يوفّر 530 قطعة أرض بمتوسط مساحات 500م2

يشهد مخطط "أنوار الخليج" السكني الواقع بمحافظة النعيرية في المنطقة الشرقية استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني"، إذ أسهم الموقع المميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه، مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مخطط "أنوار الخليج" غرب محافظة النعيرية على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 550 ألف متر مربع، ويوفّر 530 قطعة أرض سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تسهل إجراءات المواطنين المستحقين وتوفر مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 97 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لنحو 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": بدء أعمال البناء بمخطط "أنوار الخليج" في النعيرية
سبق

يشهد مخطط "أنوار الخليج" السكني الواقع بمحافظة النعيرية في المنطقة الشرقية استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني"، إذ أسهم الموقع المميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه، مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مخطط "أنوار الخليج" غرب محافظة النعيرية على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 550 ألف متر مربع، ويوفّر 530 قطعة أرض سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تسهل إجراءات المواطنين المستحقين وتوفر مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 97 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لنحو 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:59 PM

"سكني": بدء أعمال البناء بمخطط "أنوار الخليج" في النعيرية

يوفّر 530 قطعة أرض بمتوسط مساحات 500م2

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - النعيرية
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يشهد مخطط "أنوار الخليج" السكني الواقع بمحافظة النعيرية في المنطقة الشرقية استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني"، إذ أسهم الموقع المميز للمخطط واكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات في حجزه بالكامل خلال أيام من طرحه، مما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مخطط "أنوار الخليج" غرب محافظة النعيرية على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط 550 ألف متر مربع، ويوفّر 530 قطعة أرض سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويعد نموذجاً مثالياً للمخططات السكنية المُتكاملة، لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تسهل إجراءات المواطنين المستحقين وتوفر مزيداً من الخدمات الإلكترونية مثل اختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعماريين السعوديين عبر منصة "سكني".

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويوفّر "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 97 مشروعاً توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، بالإضافة لنحو 218 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

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