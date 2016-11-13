"العدل" تدعو المتقدمين على وظائف المرتبة الثامنة للمقابلة

أكدت أن الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للنساء لاحقًا

أعلنت وزارة العدل، موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف "باحث موارد بشرية ومحاسب (للرجال)، ومدير مشروع والوظائف الإدارية (للرجال)" بالمرتبة الثامنة.

ودعت الوزارة المتقدمين على الوظائف المشار إليها والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441هـ؛ موضحة أن إجراء المقابلات الشخصية للرجال سيبدأ من يوم الأحد الموافق 20 ربيع الأول 1441هـ.

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة المتقدمين بوابة الوزارة www.moj.gov.sa، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية والمتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للنساء لاحقًا.