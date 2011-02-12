وسط أبواب موصدة (دون ضجيج وأهازيج وهتافات الجماهير) بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، أحكم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم القبضة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد أن تخطى عقبة ضيفه النصر بنتيجة 3/0 في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري. الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل، وكان "رومارينهو" البادئ بالتسجيل عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء. وعند الدقيقة الـ30 أضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للاتحاد من تسديدة ولا أروع. وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للنصر "روسو" باللاعب النيجيري "أبوبكر" ، لكن الوضع لم يتغير؛ إذ خسر النصر خدمات حارسه وليد عبدالله الذي خرج بداعي الإصابة. وفي الدقيقة الـ59 زاد "تاليسكا" أوجاع النصر حينما خرج بالبطاقة الحمراء. وأبى (الصديق القديم للنصراويين)، المغربي عبد الرزاق حمدالله، الخروج من المباراة دون وضع بصمته؛ إذ أحرز الهدف الاتحادي الثالث عند الدقيقة الـ68. وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري برصيد47 نقطة، وبقي النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.

في "كلاسيكو الأبواب الموصدة".. الاتحاد يضرب النصر بثلاثية ويُحكم القبضة على الصدارة أحمد سرور سبق 2022-02-11 وسط أبواب موصدة (دون ضجيج وأهازيج وهتافات الجماهير) بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، أحكم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم القبضة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد أن تخطى عقبة ضيفه النصر بنتيجة 3/0 في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري.



الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل، وكان "رومارينهو" البادئ بالتسجيل عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة الـ30 أضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للاتحاد من تسديدة ولا أروع.



وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للنصر "روسو" باللاعب النيجيري "أبوبكر" ، لكن الوضع لم يتغير؛ إذ خسر النصر خدمات حارسه وليد عبدالله الذي خرج بداعي الإصابة.



وفي الدقيقة الـ59 زاد "تاليسكا" أوجاع النصر حينما خرج بالبطاقة الحمراء.



وأبى (الصديق القديم للنصراويين)، المغربي عبد الرزاق حمدالله، الخروج من المباراة دون وضع بصمته؛ إذ أحرز الهدف الاتحادي الثالث عند الدقيقة الـ68.



وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري برصيد47 نقطة، وبقي النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 10:31 PM

اخر تعديل 12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 04:11 AM

في "كلاسيكو الأبواب الموصدة".. الاتحاد يضرب النصر بثلاثية ويُحكم القبضة على الصدارة وليد عبد الله خرج مصابًا.. و"تاليسكا" بالحمراء.. و"حمدالله" زار شباكهم





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وسط أبواب موصدة (دون ضجيج وأهازيج وهتافات الجماهير) بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، أحكم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم القبضة على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بعد أن تخطى عقبة ضيفه النصر بنتيجة 3/0 في لقاء الجولة الـ 20 من الدوري.



الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين دون مقابل، وكان "رومارينهو" البادئ بالتسجيل عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة الـ30 أضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثاني للاتحاد من تسديدة ولا أروع.



وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للنصر "روسو" باللاعب النيجيري "أبوبكر" ، لكن الوضع لم يتغير؛ إذ خسر النصر خدمات حارسه وليد عبدالله الذي خرج بداعي الإصابة.



وفي الدقيقة الـ59 زاد "تاليسكا" أوجاع النصر حينما خرج بالبطاقة الحمراء.



وأبى (الصديق القديم للنصراويين)، المغربي عبد الرزاق حمدالله، الخروج من المباراة دون وضع بصمته؛ إذ أحرز الهدف الاتحادي الثالث عند الدقيقة الـ68.



وبتلك النتيجة حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري برصيد47 نقطة، وبقي النصر ثالثًا برصيد 38 نقطة.