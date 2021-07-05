النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

اعتراف بتجنيدهم.. "الحوثي" تدفن 4 أطفال من أسرة واحدة قُتلوا بصفوفها

لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في القتال مع الميليشيا الانقلابية ضد الجيش اليمني

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة بعدما جنَّدتهم للقتال في صفوفها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، غطت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تشييع ودفن الأطفال الأربعة في قريتهم بمديرية برط العنان في الجوف أمس السبت.

وقُتل الأطفال الأربعة قبل أيام أثناء مشاركتهم في القتال مع ميليشيا الحوثي ضد قوات الجيش اليمني في المحافظة نفسها.

ووفقًا للمصادر فإن الأطفال الضحايا هم: "فيصل أحمد يحيى الهلالي- 12 عامًا، علي محمد علي الهلالي- 13 عامًا، حسن محمد عبدالله الهلالي- 13 عامًا وأحمد عبدالله علي الهلالي- 13 عامًا".

إضافة إلى قتيلَين آخرَين من الأسرة نفسها أيضًا، هما: ساري عبدالله يحيى ساري خميس الهلالي - 35 عامًا، وعدنان ناجي عبدالله خميس الهلالي - 25 عامًا.

ومن جهته، كشف عبده الحذيفي، الناشط الحقوقي اليمني المختص بتجنيد الأطفال، تورُّط قيادي حوثي، يشغل وزارة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، في الإشراف المباشر على عمليات التحشيد واستقطاب الأطفال، وتجنيد أبناء القبائل في الجوف.

وأوضح الحذيفي أنه "‏تم استقطاب هؤلاء الأطفال من قِبل شخص اسمه منصور حسن يحيى المطلاعي، بحسب ما نقله عنه موقع "الساحل الغربي".

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن قد اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد نصف مليون طفل على الأقل خلال العام الجاري 2021م عبر ستة آلاف مخيم صيفي.

وتوقعت إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حاليًا، واعتبرت "استغلال منشآت التعليم أهدافًا عسكرية جريمة حرب، لا تسقط بالتقادم".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعتراف بتجنيدهم.. "الحوثي" تدفن 4 أطفال من أسرة واحدة قُتلوا بصفوفها
سبق

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة بعدما جنَّدتهم للقتال في صفوفها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، غطت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تشييع ودفن الأطفال الأربعة في قريتهم بمديرية برط العنان في الجوف أمس السبت.

وقُتل الأطفال الأربعة قبل أيام أثناء مشاركتهم في القتال مع ميليشيا الحوثي ضد قوات الجيش اليمني في المحافظة نفسها.

ووفقًا للمصادر فإن الأطفال الضحايا هم: "فيصل أحمد يحيى الهلالي- 12 عامًا، علي محمد علي الهلالي- 13 عامًا، حسن محمد عبدالله الهلالي- 13 عامًا وأحمد عبدالله علي الهلالي- 13 عامًا".

إضافة إلى قتيلَين آخرَين من الأسرة نفسها أيضًا، هما: ساري عبدالله يحيى ساري خميس الهلالي - 35 عامًا، وعدنان ناجي عبدالله خميس الهلالي - 25 عامًا.

ومن جهته، كشف عبده الحذيفي، الناشط الحقوقي اليمني المختص بتجنيد الأطفال، تورُّط قيادي حوثي، يشغل وزارة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، في الإشراف المباشر على عمليات التحشيد واستقطاب الأطفال، وتجنيد أبناء القبائل في الجوف.

وأوضح الحذيفي أنه "‏تم استقطاب هؤلاء الأطفال من قِبل شخص اسمه منصور حسن يحيى المطلاعي، بحسب ما نقله عنه موقع "الساحل الغربي".

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن قد اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد نصف مليون طفل على الأقل خلال العام الجاري 2021م عبر ستة آلاف مخيم صيفي.

وتوقعت إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حاليًا، واعتبرت "استغلال منشآت التعليم أهدافًا عسكرية جريمة حرب، لا تسقط بالتقادم".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
12:46 AM

اعتراف بتجنيدهم.. "الحوثي" تدفن 4 أطفال من أسرة واحدة قُتلوا بصفوفها

لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في القتال مع الميليشيا الانقلابية ضد الجيش اليمني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,308

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة بعدما جنَّدتهم للقتال في صفوفها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، غطت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تشييع ودفن الأطفال الأربعة في قريتهم بمديرية برط العنان في الجوف أمس السبت.

وقُتل الأطفال الأربعة قبل أيام أثناء مشاركتهم في القتال مع ميليشيا الحوثي ضد قوات الجيش اليمني في المحافظة نفسها.

ووفقًا للمصادر فإن الأطفال الضحايا هم: "فيصل أحمد يحيى الهلالي- 12 عامًا، علي محمد علي الهلالي- 13 عامًا، حسن محمد عبدالله الهلالي- 13 عامًا وأحمد عبدالله علي الهلالي- 13 عامًا".

إضافة إلى قتيلَين آخرَين من الأسرة نفسها أيضًا، هما: ساري عبدالله يحيى ساري خميس الهلالي - 35 عامًا، وعدنان ناجي عبدالله خميس الهلالي - 25 عامًا.

ومن جهته، كشف عبده الحذيفي، الناشط الحقوقي اليمني المختص بتجنيد الأطفال، تورُّط قيادي حوثي، يشغل وزارة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، في الإشراف المباشر على عمليات التحشيد واستقطاب الأطفال، وتجنيد أبناء القبائل في الجوف.

وأوضح الحذيفي أنه "‏تم استقطاب هؤلاء الأطفال من قِبل شخص اسمه منصور حسن يحيى المطلاعي، بحسب ما نقله عنه موقع "الساحل الغربي".

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن قد اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد نصف مليون طفل على الأقل خلال العام الجاري 2021م عبر ستة آلاف مخيم صيفي.

وتوقعت إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حاليًا، واعتبرت "استغلال منشآت التعليم أهدافًا عسكرية جريمة حرب، لا تسقط بالتقادم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة