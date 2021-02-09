النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل عاتي" لـ"سبق": التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية

النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية حجر الزاوية لتحقيق العدالة الجنائية

أكد المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أن منظومة التشريعات الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأشرف عليها سمو ولي العهد جاءت لتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة، يعضدها حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة وزيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها.

وأضاف "آل عاتي"، لـ"سبق"، أن هذه التشريعات الجديدة تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية ومنظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.

وقال "آل عاتي"، إن التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.

وبيّن أن النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية سيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.

واختتم أن النظام الجزائي سيعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان مما سينهي الاجتهادات القضائية ويعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أية إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل عاتي" لـ"سبق": التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية
سبق

أكد المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أن منظومة التشريعات الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأشرف عليها سمو ولي العهد جاءت لتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة، يعضدها حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة وزيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها.

وأضاف "آل عاتي"، لـ"سبق"، أن هذه التشريعات الجديدة تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية ومنظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.

وقال "آل عاتي"، إن التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.

وبيّن أن النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية سيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.

واختتم أن النظام الجزائي سيعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان مما سينهي الاجتهادات القضائية ويعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أية إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
07:51 PM

"آل عاتي" لـ"سبق": التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية

النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية حجر الزاوية لتحقيق العدالة الجنائية

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
636

أكد المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أن منظومة التشريعات الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأشرف عليها سمو ولي العهد جاءت لتشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة، يعضدها حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة وزيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها.

وأضاف "آل عاتي"، لـ"سبق"، أن هذه التشريعات الجديدة تندرج في إطار الإصلاحات التشريعية ومنظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.

وقال "آل عاتي"، إن التشريعات الجديدة ستشكل مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.

وبيّن أن النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية سيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.

واختتم أن النظام الجزائي سيعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان مما سينهي الاجتهادات القضائية ويعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أية إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,971
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,608
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,358

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة