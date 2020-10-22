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أمير الرياض يستقبل الرحاليْن السعودي والمغربي.. يقومان برحلة بالدراجات من عسير للعاصمة

بشعار "كلنا فداء للوطن" وأشاد بالمبادرة الوطنية الرياضية التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية؛ انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار "كلنا فداء للوطن".

وأشاد أمير المنطقة بالمبادرة الوطنية الرياضية، التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل الرحاليْن السعودي والمغربي.. يقومان برحلة بالدراجات من عسير للعاصمة
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية؛ انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار "كلنا فداء للوطن".

وأشاد أمير المنطقة بالمبادرة الوطنية الرياضية، التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:42 PM
اخر تعديل
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
03:01 PM

أمير الرياض يستقبل الرحاليْن السعودي والمغربي.. يقومان برحلة بالدراجات من عسير للعاصمة

بشعار "كلنا فداء للوطن" وأشاد بالمبادرة الوطنية الرياضية التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا والرحالة المغربي غلام ياسين، اللذين يقومان برحلة على الدراجة الهوائية؛ انطلاقاً من منطقة عسير وصولاً إلى منطقة الرياض تحت شعار "كلنا فداء للوطن".

وأشاد أمير المنطقة بالمبادرة الوطنية الرياضية، التي ترفع الوعي الرياضي والتكاتف.

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