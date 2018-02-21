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نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "سعد المالكي"

استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

نقل الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد سعد ردود المالكي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "سعد المالكي"
سبق

نقل الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد سعد ردود المالكي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
07:58 PM

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "سعد المالكي"

استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نقل الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد سعد ردود المالكي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة جدة وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

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