النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 286 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 448 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد..57 ألف منشط لـ"هيئة مكة" في حملتها "الصلاة نور"

في إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية

كشف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية والإعلامية والتي بلغت (57178) منشطاً ميدانياً وتوعوياً وإعلامياً.

وقدمت الهيئة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، أعمالًا ميدانية وتوعوية عبر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات والجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية، تفعيلاً لبرامج وأنشطة حملة "الصلاة نور" ، واستخدمت وسائل من أبرزها الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمصليات المتنقلة مع بذل التوجيه والنصح بالحكمة والقول اللين الحسن، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات (8.569.30) مستفيداً.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، على مواصلة الجهود وتفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بدعم لا محدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد..57 ألف منشط لـ"هيئة مكة" في حملتها "الصلاة نور"
سبق

كشف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية والإعلامية والتي بلغت (57178) منشطاً ميدانياً وتوعوياً وإعلامياً.

وقدمت الهيئة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، أعمالًا ميدانية وتوعوية عبر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات والجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية، تفعيلاً لبرامج وأنشطة حملة "الصلاة نور" ، واستخدمت وسائل من أبرزها الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمصليات المتنقلة مع بذل التوجيه والنصح بالحكمة والقول اللين الحسن، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات (8.569.30) مستفيداً.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، على مواصلة الجهود وتفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بدعم لا محدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
04:03 PM

شاهد..57 ألف منشط لـ"هيئة مكة" في حملتها "الصلاة نور"

في إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
512

كشف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الثلث الأول للبرامج والفعاليات التوعوية والميدانية والإعلامية والتي بلغت (57178) منشطاً ميدانياً وتوعوياً وإعلامياً.

وقدمت الهيئة في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، أعمالًا ميدانية وتوعوية عبر أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والمجمعات التجارية والميادين والمتنزهات والجهات ذات العلاقة الحكومية والأهلية، تفعيلاً لبرامج وأنشطة حملة "الصلاة نور" ، واستخدمت وسائل من أبرزها الشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة والمصليات المتنقلة مع بذل التوجيه والنصح بالحكمة والقول اللين الحسن، وقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج والفعاليات (8.569.30) مستفيداً.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، على مواصلة الجهود وتفعيل حملة "الصلاة نور" في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المتاحة، وتقديم كل ما هو مفيد ونافع وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وتحظى هذه البرامج بدعم لا محدود من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه ومتابعة مباشرة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,963
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,133
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة